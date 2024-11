Feijóo se ofrece a los empresarios para "reconstruir" España ante la "degradación y los escándalos" de Sánchez

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha ofrecido a los empresarios para "reconstruir" España con políticas de Estado ante el deterioro del Gobierno de Pedro Sánchez.

"No hay tregua, todos los días hay un escándalo, una imputación más que se aborda con una ligereza y una frivolidad que pagaremos todos. Dirigir es tomar decisiones, no eludirlas. Dirigir es servir y no servirse", ha asegurado durante su intervención en el XXIII Congreso de directivos CEDE que se celebra en La Coruña.

Frente a esto, Feijóo ha incidido en que su "única ambición es reconstruir, con políticas de Estado, honestas y al servicio de la gente". En este sentido, ha defendido que la "buena" política es más necesaria que nunca ante tanta "degradación".

El líder de la oposición ha enumerado ante los empresarios los mismos diez puntos que, a su entender, definen la situación por la que atraviesa España y que ya indicó el pasado lunes en el Congreso de UGT. Entre ellos, la "errónea" política fiscal, "con 81 subidas de impuestos y cotizaciones sociales, y 46 más en cartera que no han servido ni para cuadrar las cuentas públicas ni para ayudar a los ciudadanos más vulnerables"

En este sentido, Feijóo ha pedido dejar de hipotecar a los jóvenes con una deuda insostenible. "Los jóvenes perciben el riesgo real de vivir peor que sus padres. Es un retroceso generacional(...) No podemos vivir a costa de nuestros hijos y nietos"

Asimismo, ha pedido reducir la inseguridad jurídica que ha provocado una caída de la inversión, una situación que a su entender se agravará con el nuevo paquete fiscal aprobado por el Gobierno. "El mercado persa que hemos vivido en la negociación del paquete fiscal ahuyenta a la inversión. Era el momento de bajar el IRPF a las rentas medias y bajas", ha subrayado.