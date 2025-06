Le ofrecen un sueldo de 70.000 euros y esta es su respuesta para no creer: "Tengo un amigo que cobra 20.000 €..."

Un puesto fijo, un buen salario y estabilidad laboral. Esto es con lo que sueñan muchos trabajadores en nuestro país pero que, en muchas ocasiones, difícilmente se hace realidad.

En España los salarios son bajos. La mitad de los asalariados del país cobraba 23.349 euros brutos al año o menos en 2023 (1.945 euros al mes en 12 pagas) y cada vez son más los trabajadores que se concentran en cantidades cercanas al salario mínimo interprofesional. Y es que el sueldo más frecuente se situaba hace dos años en 15.574 euros brutos anuales, muy próximo al SMI de entonces (15.120 euros brutos anuales). Pero, ¿qué ocurre si nos quisieran ofrecer un trabajo con un sueldo de 70.000 euros brutos al año? ¿Lo aceptarías?

Joaquín publicó un mensaje en Threads, una aplicación de Meta que permite a los usuarios de Instagram mantener conversaciones públicas, compartir vídeos y fotos. En este decía que tiene un amigo que cobra 20.000 euros brutos anuales desde hace siete años, ya que nunca le han subido el sueldo y "siempre se queja de responsabilidades" y "dice estar muy harto". Por tanto, Joaquín le ofrece en su empresa un trabajo a jornada completa, con un horario mejor por 70.000 euros brutos anuales, a lo que su amigo le dice que se lo tiene que pensar.

A las dos semanas de ofrecerle el puesto, le surge un candidato que encaja mejor en la oferta, pero le vuelve a insistir a su amigo sabiendo su situación: "Me dice que rechaza la oferta, que va a continuar en su empresa de la que tan harto está".

Tras esta circunstancia vivida, el usuario de Instagram decidió hacer un "experimento". Publicó en LinkedIn dos ofertas de trabajo idénticas, con la misma descripción y condiciones, solo que en una se ofertaba el triple de salario que en la otra. En la que se ofrecía menos salario hubo 300 candidatos y en la otra 30. "Mi experiencia me dice que la gente simplemente es ultra floja, quiere el salario mínimo porque psicológicamente entienden que no hay responsabilidades", sentencia.

Los demás usuarios de la red social no tardaron en criticar a Joaquín: "Tu colega prefiere seguir pringando en una empresa de mierda, pero con curro fijo, que jugársela contigo. Habla peor eso de ti que de él", "entendemos todos que tu amigo no trabaja contigo por tu soberbia, ¿no?", "una negativa así no siempre es falta de ambición. Puede que no quiera mezclar amistad con trabajo. Puede haber miedo al cambio, autoestima baja, inseguridad, apego a lo conocido, o simplemente no está preparado"...

Asimismo, otros muchos aseguraron que "no todo es flojera", sino que cuando ven una oferta por un salario muy alto y otra igual por un salario más bajo se piensan que es una estafa; porque algunos consideran que es "más probable" que te elijan en un puesto donde hay menos requisitos; o bien porque no se creen cualificados para el puesto en cuestión.