Ferrovial vende su participación en el aeropuerto de Heathrow por 2.730 millones de euros

Ferrovial ha anunciado a última hora de hoy martes que ha alcanzado un acuerdo para la venta de la totalidad de su participación (alrededor de un 25%) en FGP Topco, sociedad matriz de Heathrow Airport Holdings, por 2.368 millones de libras -2.730 millones de euros-. El valor en libros actual de la participación de Ferrovial en Heathrow Airport Holdings, según las cuentas consolidadas de Ferrovial, es cero. El acuerdo se ha alcanzado con dos compradores diferentes, Ardian y The Public Investment Fund, que adquirirían la participación de Ferrovial en alrededor de un 15% y 10% respectivamente, a través de vehículos separados.

La transacción está sujeta al cumplimiento de los derechos de adquisición preferente (right of first offer, ROFO) y de acompañamiento total (full tag-alone right) que pueden ser ejercidos por los demás accionistas de FGP Topco conforme al pacto de accionistas y a los estatutos de la sociedad.

Luke Bugeja, consejero delegado de Ferrovial Aeropuertos, ha declarado que «durante los últimos 17 años como inversores, hemos contribuido a la transformación de Heathrow, junto con el resto de los accionistas, consiguiendo grandes logros. Entre ellos, la supervisión de una inversión de 12.000 millones de libras, la ampliación de su capacidad con la construcción de la Terminal 2 y la mejora de su rendimiento operativo. Estamos muy satisfechos de haber convertido a Heathrow en uno de los aeropuertos más conectados del mundo y con el de mayor tráfico de Europa».

Ferrovial forma parte activa del sector de la aviación desde 1998, convirtiéndose en una de las empresas con mayor experiencia en la gestión y desarrollo de los principales aeropuertos del mundo. Ferrovial ha informado a este respecto de que sigue "plenamente comprometida con el desarrollo de su negocio aeroportuario y con la inversión en el sector, en el que cuenta con una participación del 50% en los aeropuertos de Aberdeen, Glasgow y Southampton en Reino Unido, de un 60% en el aeropuerto de Dalaman en Turquía y de un 49% en la Nueva Terminal Uno del aeropuerto JFK de Nueva York".

Ferrovial tiene una fuerte presencia en el Reino Unido desde hace más de 20 años con todas las líneas de negocio de la compañía. El Reino Unido sigue siendo un mercado clave, en el que Ferrovial mantiene su compromiso de aportar valor y crecimiento sostenible para cada una de sus líneas de negocio, así como un valor social positivo para sus clientes y empleados radicados en este mercado.