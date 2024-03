Forestalia, una compañía asesorada por una pleyade de ex cargos públicos

Una auténtica constelación de ex cargos públicos orbita alrededor de Forestalia. Hasta diez expolíticos asesoran a la compañía de energías renovables ya sea formando parte de su plantilla o de manera externa. Cinco ex altos cargos en los gobiernos de Marcelino Iglesias, Luisa Fernanda Rudi y Javier Lambán, designados en su día por el Partido Aragonés (PAR) y Chunta (CHA) ahora desempeñan distintas funciones de responsabilidad en la compañía aragonesa. A ellos se suman dos exconsellers y un ex director general de Energía de Cataluña.

Aunque de entre todos los que asesoran a la desarrolladora de energías renovables, el nombre que más destaca es del exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria.

El político canario ostentó la cartera de la que dependía la política energética del país entre diciembre del año 2011 y el 15 de abril de 2016. Muchos acusaron en su momento a Soria de atascar el desarrollo de sector de las renovables en España con la implantación del denominado «impuesto al sol» al autoconsumo y el recorte de las primas para estas energías, que supuso un hachazo de 2.700 millones de euros para las compañías del sector.

Soria comenzó sus laborales de asesoramiento externo a Forestalia en el año 2018, tal y como avanzó el diario económico «Cinco Días». En su condición de ministro de Industria y Energía, Soria fue el encargado de poner en marcha la primera subasta de potencia renovable en la historia de España en enero de 2016. La sorprendente ganadora de aquella subasta fue, precisamente, Forestalia, que logró hacerse con 300 de los 500 megavatios eólicos en liza. La empresa aragonesa se haría con hasta 1.200 megavatios de potencia eólica adicional en la segunda subasta, que se celebró en mayo de 2017, una cantidad que superó a la que se adjudicaron Naturgy y Endesa conjuntamente en la convocatoria.

Entre medias, la compañía aragonesa también se adjudicaría 108 megas de biomasa y otros 300 de energía fotovoltaica.

Junto a Soria, destacan también en sus labores de asesoramiento a la compañía dos exconsejeros de la Generalitat de Cataluña, Josep Grau y Felip Puig, así como un ex director general de Energía.

El último con pasado político en sumarse a la red de asesores de Forestalia es Julio Tejedor, que fuera secretario general de la Presidencia del Gobierno aragonés entre los años 2015 y 2021. Además de impulsor, curiosamente, de la Ley contra las Puertas Giratorias, fue proclive a desatascar las renovables y asesora ahora tanto a Amazón como a Forestalia.