¿Gastamos mejor el dinero cuando lo ganamos trabajando o cuando nos llega por sorpresa?

El sesgo de la contabilidad mental -término acuñado por Richard H. Thaler, premio Nobel de Economía en 2017- es uno de los tantos sesgos inconscientes que nos condicionan y nos hacen tomar decisiones menos racionales. Este aspecto muestra que no gastamos el dinero de igual manera dependiendo de donde proceda, ya que lo valoramos en mayor medida cuando lo hemos ganado con nuestro esfuerzo, es decir, le damos un uso más prudente.

Esto significa que, aunque el dinero siempre tiene el mismo valor, es nuestro sesgo el que le da un precio u otro, y somos propensos a gastar mejor el dinero cuando lo ganamos trabajando que cuando nos llega de imprevisto, por ejemplo, al ganar la lotería.

Instituto BBVA de Pensiones explica que este comportamiento aparece porque tendemos a organizar nuestras finanzas mentalmente en cuentas separadas -gastos de vida, ocio, ahorro, salud, etc.- y no tenemos en cuenta el conjunto de dinero disponible. Por ejemplo, si recibimos un ingreso imprevisto, nuestra contabilidad mental nos hará creer que ese dinero tiene menos valor -y, por consiguiente, menos esfuerzo- , por lo que podremos gastarlo con más facilidad y menos preocupación al no tenerlo incluido en nuestra previsión de cuentas.

Sin embargo, el dinero vale igual independientemente de donde proceda: 100 euros valen 100 euros, aunque si nos ha costado esfuerzo conseguirlos, nuestro cerebro les dará un mayor valor y seremos más precavidos a la hora de gastarlos o invertirlos. Por esto es importante aprender a luchar contra este sesgo de la contabilidad mental, para ahorrar más y evitar que se desequilibre nuestra economía individual.

Pedir un préstamo o tirar de ahorros

La contabilidad mental solo sirve para confundir a las personas en casi todas las decisiones económicas que toman. Un ejemplo muy común sería pedir un préstamo cuando disponemos de ahorros, ya que en lugar de recurrir a ellos, preferimos pedirlo con los gastos e intereses que ello conlleva. A la hora de pedir un préstamo, calculamos cuál será el importe de la cuota mensual para saber si nos lo podemos permitir o no.

Este razonamiento hace que ignoremos los factores que verdaderamente tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión sobre el préstamo, como cuál es el tipo de interés que se aplica (y cómo podría afectar una subida del mismo) o a cuánto ascienden las comisiones.

Para evitar el sesgo de la contabilidad mental, siempre que queramos solicitar un préstamo es aconsejable multiplicar el importe de la cuota mensual a pagar por el número de meses que tendremos para pagarla y así obtener el precio real del producto que queremos financiar, recomienda BBVA.