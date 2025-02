Gestores y patronales, juntos por un envío de notificaciones racional

Antonio Garamendi, presidente de CEOE, Fernando Santiago Ollero, presidente de los Gestores Administrativos de España, Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME y Lorenzo Amor, presidente de ATA, han compartido un desayuno para los negocios en el que se ha abordado la reciente campaña lanzada por el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España «STOP notificaciones 24 horas», que quiere incorporar el sentido común al envío intempestivo de notificaciones de la administración pública a empresas y autónomos.

Prueba de ello son los ejemplos que pusieron los ponentes. El presidente de los gestores indicó que recibió una notificación a las 23:42 horas del 31 de diciembre, con la consecuente llamada de su cliente a las 00:10 horas del día 1 de enero, pues en estos casos, además de explicar de qué se trata la notificación, también comienzan a correr los plazos para los trámites comunicados. Estos acontecimientos están en clara contraposición al derecho a la desconexión digital y a la conciliación familiar, motivos por los que el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España ha decidido crear conciencia sobre el asunto.

El acto, celebrado en el salón de actos de LA RAZÓN, ha estado moderado por el director de este medio, Francisco Marhuenda, y ha contado con la presencia de numerosos amigos, asociaciones y profesionales. «Los gestores hacen una labor extraordinaria en favor de la economía», destacó Marhuenda en la apertura del acto. En pleno siglo XXI, «el papel del Estado no debe ser tener presencia activa en las empresas», destacó Marhuenda, pues está sobradamente demostrado que la gestión privada es mucho más eficiente que la pública.

Notificaciones abusivas

Marhuenda agradeció a los presentes la celebración de este desayuno informativo y dio paso a Antonio Garamendi, que tomó la palabra antes de acudir a la presentación del primer examen del Consejo Económico y Social (CES) al anteproyecto de ley del gobierno para reducir la jornada laboral a 37 horas y media. Un anteproyecto sobre el que el propio Ministerio de Trabajo notificó el 26 de diciembre a la patronal, indicando que debía aportar sus planteamientos antes del 2 de enero. «Cuando se habla de horarios y conciliación, lo mínimo es que la administración y, en definitiva, el poder político, piense en las personas», por lo que la iniciativa lanzada y liderada por los gestores administrativos «es más que legítima», destacó Garamendi.

Sobre la valoración del CES, Garamendi destacó la «excesiva premura con la que se envió el texto a las organizaciones empresariales para que hicieran alegaciones y lo ajustado del plazo, que dificultó los adecuados procesos de consulta internos y toma de decisiones colegiada con sus representados». Además, «se echa en falta que se diera la posibilidad que el Consejo de Estado pudiera emitir un dictamen y la falta de opiniones de sectores realmente afectados como el pesquero o el del campo», continuó el presidente de la patronal. En consecuencia, «a diferencia de lo expresado en la exposición de motivos, el diseño del anteproyecto no puede entenderse resultado del diálogo social, toda vez que dicho acuerdo procede del acuerdo del gobierno y las organizaciones sindicales más importantes de ámbito nacional», comentó Garamendi, aludiendo a la definición de la OIT sobre el diálogo social, que incluye al gobierno, a los empresarios y a los agentes sociales.

Tras esta valoración, se dio paso a un diálogo moderado por Marhuenda y en el que participaron Lorenzo Amor, Gerardo Cuerva y Fernando Santiago Ollero.

Marhuenda comenzó el diálogo preguntando a los ponentes el por qué de la negación del envío de notificaciones a deshoras. Fernando Santiago Ollero destacó que «no tiene sentido que en un mundo tecnológico, en el que estamos localizados en cualquier momento, se decida notificar a cualquier hora, por el estrés que se genera al empresario y a los gestores», porque esa notificación llega en el mismo momento a unos y otros. Para el presidente de los Gestores Administrativos «no hay derecho a generar estrés y ansiedad sin necesidad. En este mundo globalizado se ha perdido la empatía por parte de la administración», comentó. Que las notificaciones lleguen «en cualquier momento», además, es un incumplimiento de la ley en cuanto a conciliación familiar, respeto de los horarios de descanso y desconexión digital.

Igualdad entre personas

Lorenzo Amor destacó que «el mensaje político hay que hacerlo realidad», pues no hay diferencia entre un trabajador por cuenta ajena y uno por cuenta propia. Mensaje con el que coincidió Gerardo Cuerva, que explicó que «para el gobierno para que quienes forman parte del mundo de la empresa no son personas». Para el presidente de los pequeños y medianos empresarios, «esta campaña debe ser demoledora, porque no es racional que la administración no se rija por los mismos criterios por los que se rige a los administrados», y declaró que pudiendo enviar las notificaciones en horario comercial o, por ejemplo, en horario de trabajo del funcionariado público, «es un abuso por parte de la administración» que se hagan a cualquier hora de cualquier día. «No tiene ningún sentido», sentenció Gerardo Cuerva.

Los gestores administrativos cumplen funciones de trabajadores públicos, pero sin recibir ninguna compensación por ello, destacó Lorenzo Amor hablando de las funciones desempeñadas por estos profesionales durante los ERTES que se han ido aplicando en las empresas.

Para poner en valor la igualdad que debería imperar en el trato hacia empresarios, autónomos y trabajadores, Fernando Santiago Ollero destacó que «la realidad es que los autónomos y pequeños y medianos empresarios no cuentan para el gobierno, pues no forman parte de ese pequeño porcentaje de grandes empresas multinacionales capaces de generar la presión suficiente», comentó Fernando Santiago Ollero.

Para Lorenzo Amor, esta falta de reciprocidad entre administrador y administrado es la punta del iceberg y el eje sobre el que debe vascular la reforma de la administración de la que tanto tiempo se lleva hablando y que no termina de abordarse.

Continuando esta linea, Ollero hizo un llamamiento a los poderes públicos para que se cuente con los gestores administrativos «no ya para mejorar la norma, que es una función uqe corresponde al gobierno, sino para gestionar la comunicación y aplicación de dichas normas antes de su publicación, pues seremos nosotros quienes lidiaremos con la situación, intermediando entre la administración y los ciudadanos», que es quien al final resulta más perjudicado.

Por último, y para cerrar la mesa, Marhuenda preguntó a los ponentes sobre la mejor opción para el envío de notificaciones. Fernando Santiago Ollero declaró que, «el periodo de 8 de la mañana a 8 de la tarde es de por sí muy generoso», garantizando la conciliación, desconexión digital y respetando los horarios de trabajo de gestores, empresarios, autónomos y trabajadores. Igualmente, pidió a los organismos públicos hacer «un buen uso de las herramientas disponibles», que prevén que se pueda enviar mensajes y notificaciones a cualquier hora «siempre que sea en caso de extrema necesidad».

Con estas palabras se dio por terminado el encuentro, animando a los presentes a unirse y dar a conocer esta campaña de racionalización en el envío de notificaciones por parte de la administración pública.