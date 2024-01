El Gobierno abre la puerta a intervenir Alcoa

La secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, ha afirmado que el Gobierno descarta "en este momento" la intervención de la factoría de Alcoa en A Mariña y pide a la multinacional que identifique sus necesidades para poder ser ayudada por el Estado.

En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, la representante del Ejecutivo central ha demandado a Alcoa que "cumpla con lo que firmaron con los trabajadores", aunque ha reconocido que les han trasladado "una situación financiera compleja", por lo que el Gobierno pone a su disposición "todos los instrumentos", tanto financieros como de ayuda para inversiones, ha indicado. "Desde el Gobierno de España vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para que una industria tan importante como es esta, no sólo para Galicia, sino para el conjunto de España, pueda seguir", ha defendido.

Cuestionada sobre la posible intervención pública a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Torró ha clarificado que ahora mismo no están "en ese momento", ya que se le ha pedido a la empresa que identifique los mecanismos que tiene el Gobierno a su alcance para ayudarla. Así, ha detallado que el Ejecutivo quiere saber cuáles son sus necesidades concretas para identificar los mecanismos que puede aportar. "Por lo tanto, estamos en ese momento, en el momento de identificar las necesidades. Más allá de decirnos que estamos en una situación financiera compleja, tenemos que conocer el detalle para así poder, desde el Gobierno de España, ver los diferentes mecanismos que tenemos", ha insistido.

"Ni descartamos ni aceptamos"

La responsable de Industria ha vuelto a reiterar que para hablar de intervención se debe "analizar bien" y con seguridad jurídica. Además, ha apuntado que se trata de "una cuestión seria". "Ni descartamos ni aceptamos", ha sostenido, antes de señalar que analizarán cómo está la situación y, a partir de ahí, "buscar el mejor instrumento" para que la empresa continúe. "No puedo decir qué es lo que vamos a aplicar porque necesitamos previamente saber en qué podemos ayudar a la empresa", ha aseverado Rebeca Torró.

Respeto a los trabajadores

La responsable de Industria, preguntada sobre la fiabilidad de la multinacional, ha reconocido que ya le ha trasladado que "las formas también son muy importantes" y cree que "hay que tener respeto con todos, especialmente con los trabajadores". Con todo, Rebeca Torró ve "bien" que a partir de mañana comience la reactivación de las cubas, como se acordó con los trabajadores, lo que muestra "un cumplimiento".

Además, la representante del Gobierno ha asegurado que tampoco están en el momento de plantear la posibilidad de un comprador, porque Alcoa "ha presentado solicitud al Perte" de descarbonización. "Va a poner en marcha las cubas, ha solicitado un Perte... Por lo tanto, yo no puedo estar en esa pantalla ahora, no puedo estar en el momento ahora de lo que me estás planteando. Lo que sí que puedo decir es que conforme vayamos pasando momentos iremos también acometiendo decisiones, pero la decisión en estos momentos y el momento en el que estamos es identificar necesidades y aplicar soluciones", ha manifestado.

Asimismo, Rebeca Torró también ha valorado positivamente la colaboración con la Xunta de Galicia, que ha calificado de "importantísima", sobre todo, de cara a los trabajadores.