Hacienda confirma que la Iglesia pagará el impuesto sobre sobre construcciones y obras desde mañana

Era una decisión tomada y aprobada por el Gobierno hace tiempo que mañana se hará realidad. El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, ha confirmado que el viernes se publicará en el BOE el fin de la exención del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) para la Iglesia católica. Así lo ha anunciado en unas jornadas económicas organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en las que Gascón ha apuntado que sólo se culmina lo que se rubricó el pasado mes de marzo, cuando la Iglesia católica renunciaba a las exenciones del ICIO y a las contribuciones especiales, que estaban contempladas hasta ahora en los Acuerdos con la Santa Sede y, por tanto, la Iglesia tendrá el mismo tratamiento en este impuesto que otras instituciones sin fines lucrativos, como acordaron el Gobierno y la Conferencia Episcopal.

Tras su publicación quedará derogada la orden ministerial de 5 de junio de 2001 del Ministerio de Economía y Hacienda que hasta ahora regulaba la inclusión del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICO) en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos.

Para la Iglesia católica el fin de esta exención tendrá un coste en torno a 16 millones de euros, que pasarían a engrosar las cuentas los ayuntamientos, que son los encargados de recaudar estos impuestos, tanto el de licencia de obra como las contribuciones especiales.

Gobierno e Iglesia manifestaron el día del acuerdo que estas medidas obedecen a "la voluntad compartida entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española de equiparar el régimen fiscal de la Iglesia católica con las entidades sin ánimo de lucro, conforme al principio de no privilegio y no discriminación". La Iglesia seguirá exenta de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al igual que el resto de entidades sin ánimo de lucro, que no están obligadas a pagar este impuesto.