¿Has gastado demasiado en tus vacaciones? Cinco consejos para recuperar tu economía

Finales de agosto, fin de las vacaciones para muchos. Toca volver a la rutina, al trabajo, a la escuela, a madrugar…y puede que muchos no estén preparados mental ni económicamente, ya que los excesos de las vacaciones habrán dejado huella en la economía de innumerables familias.

Es buen momento de planificar económicamente los próximos meses para que esto no vuelva a pasar. Para ello, Caixabank publica unos consejos para recuperar nuestras finanzas después de las vacaciones.

Lo más importante siempre es identificar nuestros gastos recurrentes –suscripciones a productos y servicios, recibos de suministros, pagos de impuestos, alquiler, hipoteca, etc.–, para elegir los que podemos reducir y los que no. Primero eliminaremos los más innecesarios, en caso de que no exista ninguna cláusula de permanencia, como las suscripciones a aplicaciones de películas o de envíos.

Sin embargo, esto no valdrá para nada si no nos paramos a pensar en los famosos gastos hormiga, uno de los más difíciles de identificar por su cotidianidad. Eso sí, después de las vacaciones, será más fácil identificarlos, porque todavía no estarán incluidos totalmente en nuestra rutina, por lo que hay que aprovechar para calcularlos: cuántos cafés tomamos en un día laborable o cuántas veces a la semana comemos fuera (algo en lo que se puede ahorrar llevando un simple táper) son algunos de los más comunes.

Asimismo, CaixaBank recuerda que “los meses que quedan hasta finalizar el año no suelen ser especialmente benévolos en lo económico”, por lo que nos anima a poner en marcha el “loud budgeting”, que consiste en planificar una estrategia con pautas de ahorro para compartirla después con seguidores de redes sociales o familiares. También recomienda el preahorro –ahorrar dinero antes de empezar a gastarlo– y guardar una parte de los ingresos mensuales en cuanto se reciben.

Planificando la vuelta al cole y la Navidad

Si echamos un vistazo al calendario, vemos que se avecinan meses de gastos. Primero está la vuelta al cole, en la que cada familia gastará, de media, casi 500 euros por niño, una de las más caras de los últimos años. Suele ser un “momento delicado”, ya que la economía familiar todavía no se ha recuperado del verano y ya debe afrontar un desembolso extra. Algunos consejos para ahorrar en la vuelta al cole son revisar el material escolar que se pueda reutilizar o anticipar qué libros de lectura se podrán pedir prestados en la biblioteca.

El año no acaba aquí. Papá Noel y los Reyes Magos ya están de camino aunque no lo parezca. Las comidas y las cenas navideñas en familia están cada vez más cerca, aunque todavía tenemos margen para planificarlas y que los gastos asociados no “se nos vayan de las manos”. Ahora es el momento de establecer un presupuesto para las fiestas navideñas –que incluyen comida y regalos, y algún imprevisto-– y aprovechar las ofertas, adelantando las compras.