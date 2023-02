"Hay que desterrar el mito de que las criptomonedas nos van a hacer ricos en un día"

El año pasado fue sin duda difícil para el sector del blockchain y las criptomonedas. ¿Qué está haciendo Binance para aumentar la confianza del inversor?

La empresa ha liderado el camino hacia la transparencia del sector y en noviembre lanzó el sistema de prueba de reserva, un procedimiento que puede ser usado para verificar que los fondos de los usuarios se mantengan, además de una prueba de garantía para todos los tokens vinculados a Binance Bridge. Y en nuestro compromiso por proteger a los más de 128 millones de usuarios, Binance volvió a incrementar el valor de su reserva SAFU (fondo de activos seguros para usuarios) hasta alcanzar de nuevo los mil millones de dólares.

La reciente quiebra de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX añadió todavía más dudas e inseguridad al sector ¿Puede que la recuperación de los activos digitales lleve más tiempo de lo previsto?

Si miramos hacia atrás, podemos ver que estamos ya en el tercer «bear market» o mercado bajista desde 2008, cuando nació el bitcoin. Desde entonces hemos vivido varios ciclos bajistas que suelen durar cuatro años. Esto no significa que se vaya a repetir en el futuro, pero si así fuera ya tenemos una referencia. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un mercado muy volátil.

¿Qué aconsejaría a la gente que cree que en el mundo cripto uno llega para hacerse rico de un día para otro?

Nosotros no damos consejos financieros. Pero queremos desterrar el mito de que las criptomonedas nos van a hacer ricos en un día. Creemos en el potencial a largo plazo de la tecnología blockchain y de las criptomonedas, y buscamos que todo el mundo que entre en nuestra plataforma se eduque, que entienda la tecnología, que entienda los proyectos, que haga su propio análisis. Nuestro lema es el «DYOR», «Do your own research», «haz tu propia investigación», porque queremos que los inversores estén informados, que se sientan cómodos con el capital que ponen dentro de la plataforma, y que entiendan que si pierden ese capital su nivel de vida no se vería afectado. Nuestro propósito es que nuestros usuarios disfruten de la libertad del dinero, que es lo que facilita la tecnología blockchain, transacciones que se hacen de manera mucho más rápida, y de un modo más eficiente. Aquellos que creen en la tecnología y consideran que los proyectos son interesantes tienen una buena oportunidad para entrar dentro del mundo web 3.0.

¿Qué objetivos se ha marcado Binance en 2023?

Mantener el nivel de confianza de nuestros clientes, que cada vez se sientan más seguros y ofrecer muchos más productos. En las próximas semanas lanzaremos el «Binance Tax», que es un servicio completamente gratuito para cualquiera que necesite preparar sus declaraciones de impuestos de criptomonedas. Ahora lo estamos trabajando en piloto en Francia y llegará a España en menos de dos meses. Otro producto es «Binance Feed», que permite que generadores de contenido puedan compartir informacion para que nuestros usuarios estén informados de nuestros distintos proyectos y desde distintos puntos de vista.

En 2022, Binance puso en marcha un fondo de rescate para la industria cripto, ¿cómo está funcionando?

Dada la coyuntura, desde Binance vemos que existen proyectos buenos para la industria, y que por falta de liquidez tienen dificultades para conseguir salir adelante. Bautizado como Iniciativa de Recuperación de la Industria (IRI), Binance destinará inicialmente al menos mil millones de dólares a oportunidades de inversión con temática IRI, dejando la puerta abierta a aumentar la contribución a 2.000 millones en caso de que fuera necesario. Y a través de Binance Labs, se han invertido otros 500 millones de dólares con el objetivo de apoyar e impulsar la innovación de Web 3.0 y blockchain.

¿Cuál es el volumen de transacciones que puede ejecutar Binance?

En un día se han hecho transacciones por valor de 26.000 millones de dólares. La información está recogida en la plataforma CoinMarketCap, plataforma que por cierto compró Binance. También publicamos las wallets o carteras de criptomonedas, y el importe total que hay consolidado, para demostrar que el dinero está ahí. No hacemos nada con el dinero de nuestros clientes, sus depósitos están garantizados uno a uno. Hay distintas carteras, porque lo importante es diversificar y no tener todos los bitcoins en la misma. Somos transparentes y decimos en todo momento lo que hacemos, abrazamos la regulación, queremos estar regulados en todos los países.

¿Qué comisión cobra Binance?

Cobramos una comisión de 0,1% cuando se compran y venden criptos, y si es bitcoin no se cobra nada.