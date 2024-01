Hidalgo asegura que Air Europa "es viable" por sí misma y adelanta que ganó 120 millones en 2023

El presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, ha destacado este miércoles que Air Europa "tiene vida propia" y que seguirá avanzando "sea quién sea" su propietario", al tiempo que ha resaltado que, a día de hoy, es una compañía "viable" que "podría salir adelante por sí misma". "No sé qué pasará dentro de seis meses, de ocho, de 12, de 16 o de dos años, yo no sé quién va a ser el responsable del accionariado del grupo", ha asegurado Hidalgo, añadiendo que "sea quien sea, pase lo que pase, Air Europa tiene vida propia y no necesita más que la dejen caminar con esta trazada", informa Ep.

Así se ha manifestado el fundador de la aerolínea este miércoles durante su discurso dentro del acto de bienvenida de su más reciente avión Boeing 787-9 Dreamliner, haciendo referencia al futuro de Air Europa y su posible compra por parte de IAG. En esta línea, también ha hecho alusión a su hijo, Javier Hidalgo, que es un "gran negociador" e "hizo una gran negociación" en esta operación.

En la firma del acuerdo entre ambas partes se incluyó una cláusula por la que IAG tendrá que pagar a Globalia una penalización de 50 millones de euros si no se cumplen las condiciones para el cierre antes del segundo aniversario del pacto, el 23 de febrero de 2025. Air Europa se blindó específicamente por si el expediente se alargada o fuera rechazado por Bruselas.

IAG ya ha presentado el acuerdo ante Bruselas y su intención es cerrar la operación antes de que cierre el año, aunque de momento ha decidido esperar a la segunda fase para aportar los "remedies", por lo que el proceso se extenderá hasta, mínimo, el verano.

Hidalgo también ha destacado que la compañía ha pasado "tiempos difíciles" y ha recordado que la ayuda recibida por parte de la SEPI no fue un rescate , sino un préstamo que tienen que devolver con intereses. Así, "Air Europa ha tenido que sufrir mucho en la pandemia", ha recalcado, aseverando que, a día de hoy, es una compañía "viable" que "podría salir adelante por sí misma".

Hidalgo ha aprovechado la ocasión para ofrecer algunos datos sobre el desempeño de la compañía. En concreto, ha señalado que en 2023 ha obtenido un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 200 millones de euros, de los que, tras impuestos, quedan unos 120 millones de euros de beneficio.

Nuevos aviones

La compañía ha celebrado este miércoles un acto de bienvenida a su más reciente avión Boeing 787-9 Dreamliner y ha aprovechado para dar a conocer su nuevo hangar de mantenimiento en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que comenzará a operar el próximo marzo tras una inversión de más de 30 millones de euros. El evento ha estado encabezado por Hidalgo, acompañado por el consejero delegado de la compañía, Jesús Nuño de la Rosa, y por su director general, Richard Clark. Además, ha contado con la participación del director Comercial para Europa e Israel de The Boeing Company, Sergio Ramos; el director Comercial de AerCap, Peter Anderson, y el vicepresidente ejecutivo de Aena, Javier Marín.

El nuevo edificio cuenta con 140 metros de longitud y 23 metros de altura interior en un espacio diáfano que permitirá alojar hasta tres aviones de fuselaje ancho, como el Dreamliner, o hasta seis de fuselaje estrecho, como el 737.

En total, ocupa un área de más de 22.400 metros cuadrados y una superficie destinada a tareas de mantenimiento de 11.130 metros cuadrados. En estas instalaciones trabajarán este año 115 profesionales, si bien la plantilla se incrementará de manera gradual hasta alcanzar las 180 personas de mano de obra directa en 2025. "Si quiero una compañía grande, si quiero ser de verdad grande, tengo que tener un gran centro de mantenimiento", ha dicho Hidalgo en referencia al nuevo hangar, poniendo de relieve cómo ha conseguido una ambición que venía desde hace años.

El avión al que se ha recibido hoy es uno de las dos que llegaron en diciembre y precede a las cuatro entregas que se llevarán a cabo a lo largo de 2024, uno en los próximos 15 días y otros en los próximos meses. El objetivo de la compañía es reforzar la capacidad de la flota y continuar aumentando la oferta de rutas y frecuencias prevista para este 2024.

Al cierre de 2023, la flota Dreamliner de Air Europa ha permitido transportar a más de 15,6 millones de pasajeros desde la llegada de esta aeronave a la compañía en 2016, cuando se convirtió en la primera española en operarlo.

Hidalgo ha subrayado que, con estos aviones, Air Europa sigue avanzando "en la senda del crecimiento" y consolidándose como una aerolínea del futuro, clave para la conectividad entre Europa y América".