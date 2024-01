Las horas trabajadas y la duración de los contratos se hunden

Los contrasentidos del mercado laboral español no han cesado ni con la reforma laboral impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Pese a que el año 2023 ha sido el primero en el que se han trabajado más horas que antes de la pandemia (8.635 millones, frente a 8.518 en 2019), este objetivo se ha alcanzado con 800.000 cotizantes más a la Seguridad Social, lo que implica que la jornada laboral media es de una hora menos por trabajador.

Es decir, que 2023 registró la menor jornada promedio en lo que va de siglo, con 31,3 horas y alcanzando un total de 8.635 millones de horas trabajadas, frente a las 32,2 horas de media en 2022. Esto también supone una hora y media menos a la semana que cuando se dio el récord de ocupados en 2007, con una media de 32,8 horas. Además, ese año hubo 40.000 personas ocupadas más que en 2023, pero se trabajaron más de 9.054 millones de horas, datos similares a los de 2008, cuando tanto las horas como los ocupados comenzaron a disminuir.

Así lo constata el último informe de empleo elaborado por la Unión Sindical Obrera (USO), que apunta que como consecuencia de la reforma laboral hubo un notable incremento del porcentaje de contratos indefinidos realizados en 2022 con respecto a 2021, un 232% más, pero la ralentización en 2023 «ha sido evidente», al disminuir la contratación indefinida un 5,8% y el conjunto de la contratación, un 15,7%. Asimismo, la duración media de los contratos no deja de caer, quedándose en 46,3 días, un 13,31% menos que en 2021, cuando fue de 57 días. En términos absolutos, la duración media de los contratos en 2023 fue una semana menos que la realizada en 2021.

El sindicato también pone en duda la euforia que ha mostrado la ministra Díaz sobre la mejora del número de contratos indefinidos. El informe de USO argumenta que este aumento no se ha traducido en una mejora real del empleo, ya que se firmaron 15.444.205 contratos en 2023, pero la afiliación a la Seguridad Social solo subió en algo más de medio millón de personas, con lo que cada nuevo afiliado debería de haber firmado 28,6 contratos.

«¿Dónde están entonces los contratos supuestamente indefinidos, que suponen cada mes en torno al 40% del total de la contratación? Si de verdad fueran indefinidos y no se destruyeran al poco tiempo, hablaríamos de un crecimiento de cinco millones de afiliados, y no de medio millón», calcula Joaquín Pérez, secretario general de USO, que también critica que la «brecha real de género» no ha desaparecido y las mujeres siguen siendo las más afectadas por la temporalidad.