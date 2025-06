Pablo Casanova: «Dentro de poco tendremos campamentos en las grandes ciudades»

Con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario y financiero, Pablo Casanova creó el marketplace financiero Dreams Key en noviembre de 2023, ocupando el puesto de CEO, junto con Carlos Barbudo como CIO del proyecto. La plataforma hipotecaria se dedica a ayudar a las agencias inmobiliarias a conseguir mejorar las condiciones hipotecarias de sus clientes y que estos puedan conseguir su nueva vivienda en un tiempo récord.

El marketplace «se conecta con trece bancos diferentes y en cinco minutos te dice si la casa te la puedes comprar o no», asegura a LA RAZÓN. Esta plataforma, gracias a su software, se encarga de llevar la tecnología, la inteligencia artificial y la experiencia al mercado hipotecario. Desde Dreams Key son conscientes de la actual crisis de vivienda que existe en España, por ello, Pablo Casanova analiza la situación y propone soluciones al respecto.

España se enfrenta actualmente a una crisis de vivienda, ¿cuál considera que es su raíz?

El problema es común en todas las comunidades autónomas, España e incluso Europa y es la falta de vivienda, tanto en venta como en alquiler. La falta de oferta y de producto tan grande está haciendo que los precios sean desorbitados y quién más los están sufriendo son las ciudades grandes, pero es una onda expansiva. Si el problema está en Madrid, dentro de muy poco estará en Segovia, en Guadalajara o en Toledo, porque cada día va más. Es uno de los principales problemas de Estado que hay que afrontar cuánto antes y creo que no se le está dando la importancia que tiene de verdad.

¿Cuál es su opinión acerca de la Ley de Vivienda?

No quiero entrar a valorarla, porque la Ley de Vivienda en una situación normal podría ser buena, regular o mala, pero en una excepcional como la que estamos viviendo no tiene ningún sentido. Las medidas que se están tomando no son suficientes ni de lejos para afrontar el problema, sino que requiere de un plan a lo bestia. El problema lo tiene la gente de derechas, de centro y de izquierdas, así que todo lo que no sea sentarse y hacer un planteamiento a corto, medio y largo plazo es un error. Yo creo que el Gobierno, las comunidades autónomas y ayuntamientos tienen que remar en la misma dirección para afrontar la crisis de la vivienda de una vez.

¿Qué efectos puede tener esta crisis de la vivienda?

Esto en breve va a afectar al PIB y al desempleo. Si no hay vivienda, eso puede frenar el crecimiento que estamos teniendo. Los españoles necesitamos mucha mano de obra en servicios o construcción, y si no hay vivienda, los trabajadores que lleguen de otros países no podrán quedarse porque no tendrán donde vivir. Si no se soluciona, en un periodo de entre tres o cuatro años será un drama. La economía de España se empezará a resentir el año que viene si este 2025 no se encuentra una solución. En el último trimestre de 2026 comenzaríamos a notarlo y en el 2027 se observaría un parón del PIB. Por tanto, si no damos una solución, dentro de muy poco tendremos campamentos fuera de las grandes ciudades.

¿Qué papel crees que deben jugar las empresas del sector inmobiliario en este problema?

Desde mi empresa empezamos, a mitad de junio, a hacer desayunos a los que invitamos a políticos, registradores, notarios y a todos los participantes en el sector para que podamos marcar una solución conjunta. En Madrid no encuentras suelo por debajo de los 2.000 euros por metro cuadrado y es imposible encontrar una vivienda de obra nueva por menos de 5.000 euros el metro cuadrado. La solución es que el suelo deje de valer eso y reducir el margen del promotor. No obstante, hoy en día quien tiene suelo tiene un tesoro, por lo que el promotor intenta venderlo lo más caro posible, me parece bien, pero estamos transformando el problema en una bomba entre todos.

¿Cuáles son las soluciones para mejorar el acceso a la vivienda?

Hay que introducir mucha vivienda pública en el mercado. A Madrid llegan cada año 100.000 personas nuevas y la capital necesita mucha vivienda para satisfacer la demanda y ahora se está cumpliendo tan solo el 15% o 20% de esa necesidad. Si tenemos el suelo, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de los promotores hay que fomentar esa vivienda pública a un precio asequible para que las personas puedan vivir. Creo que si todos los actores se ponen de acuerdo y los partidos políticos pensaran en las personas, olvidándose de los votos, en dos o tres años podríamos incluir en el mercado un número de viviendas muy importante y parar la subida de precios brutal de un bien de primera necesidad. Creo que esto tenemos que pararlo.

¿Qué papel pueden tener los modelos como el co-living o el alquiler con opción a compra?

Son alternativas, pero si el precio de la vivienda es muy alto, el problema sigue siendo el mismo. Insisto, hay que hacer vivienda pública, protegida o de primera necesidad, subir la oferta y ayudar como sea a gente joven que entra en el mercado laboral. No puede ser que haya familias viviendo cinco en una casa o gente que tenga que renunciar a una plaza de una oposición en Ibiza porque no tengan donde vivir.