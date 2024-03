Huelga en plena operación salida de la Semana Santa en el aeropuerto de Barajas: hasta 1.000 vuelos podrían verse afectados

La salida de la Semana Santa se verá afectada por una nueva huelga en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. UGT ha convocado paros para los días 27 y 29 de marzo que afectarán al servicio de dirección de plataforma (SDP) prestado por la compañía Serveo-Skyway en las torres del aeropuerto madrileño.

Según las estimaciones del sindicato, basándose en los servicios mínimos anteriores que ya fueron denunciados, las cancelaciones para los dos días estarían en el orden de los 800-1000 vuelos. Según UGT, el objetivo de la huelga "no es perjudicar al pasajero y por eso nos ceñiremos a la resolución de servicios mínimos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible".

El sindicato UGT, convocante de la huelga, reclama mejoras salariales y la firma de un convenio laboral propio "acorde a su responsabilidad, especialización y exigencias del puesto de trabajo". Denuncian que cuando el servicio se creó los trabajadores cobraban 2.000 euros netos y a día hoy, tras 11 años y un 25% de inflación, una nueva incorporación cobra 1.300 euros netos el primer año y 1.600 euros posteriormente sin una progresión salarial.

Además, argumentan que han perdido diez días de vacaciones desde la creación de su puesto de trabajo, 20 días libres, y que se han visto reducidos los sueldos de las nuevas incorporaciones en casi un 30%.

Críticas a Aena

La organización considera que las condiciones salariales "son fruto del modelo de licitación de Aena y de la falta de regulación laboral". Insisten en que la liberalización del servicio y que sea gestionado por entes privados, les deja en la más "absoluta incertidumbre" ya que con la llegada de una nueva empresa podrían no ser contratados.

Este colectivo carece de convenio lo que, a su juicio, les deja "a merced de las empresas que se hacen con las licitaciones" pues no tienen ninguna norma a la que acogerse. Denuncian que se ven obligados a "aceptar las ofertas de las empresas para sobrevivir". Por ello no han dudado en llevarles a los tribunales "como única opción para recuperar los derechos que hemos obtenido durante años". El juicio contra Serveo-Skyway tendrá lugar en el mes de mayo pues la negociación para la mejora de las condiciones laborales no ha llegado a buen puerto.

La de la semana que viene no será la primera huelga que se convoca en este servicio. A finales del año pasado hubo otra convocatoria, a la que se sumó el 100% de la plantilla, si bien no se registraron perturbaciones demasiado importantes del tráfico en el principal aeropuerto español.

Barajas tiene la programación para la Semana Santa más amplia de todos los aeropuertos de la red de Aena para Semana Santa, con 11.656 vuelos previstos.