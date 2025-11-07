El Ibex 35 retrocede hasta los 15.900 puntos

Jornada de caídas en los principales índices bursátiles. La semana termina teñida de rojo desde primera hora, con el Nikkei retrocediendo un 1,2%, al que le han seguido los parqués en Europa y también Wall Street, con descensos superiores al 1%.

El Ibex 35 finaliza la semana en los 15.900 puntos, con IAG como el farolillo rojo de la sesión, con una fuerte caída del 11% en un sólo día. El motivo son sus resultados trimestrales, los cuales han quedado por debajo de las expectativas del mercado, en particular un -1% para los ingresos totales y un -5% para el beneficio neto. Cellnex también se apunta una sesión nefasta, con un 3,75% a la baja, y ya acumula un 15% de corrección en el año. La empresa de telecomunicaciones española ha visto cómo sus pérdidas aumentaban hasta los 2.436 millones de euros, un 6,9% más que en 2024, influida por los mayores costes financieros y los ajustes contables.

Solaria finaliza en los niveles de cierre de ayer, pero ha estado liderando el Ibex 35 la mayor parte del día gracias a las mejores perspectivas de la industria solar europea y al cierre de sus posiciones cortas (short-squeeze), lo que está siendo algo habitual este año con el objetivo de minimizar las posiciones bajistas de la cotizada hasta el 3%, cifra que seguiría muy por encima de la media del Ibex 35. Solaria sigue perforando resistencias tras acumular 7 semanas consecutivas al alza y un repunte del 82% en el año.

El Bitcoin extiende su retroceso y cotiza en torno a los 100.000 dólares, soporte psicológico en el que se han detenido temporalmente las salidas de capital de los principales ETFs que replican su precio

Adrián Hostaled

Analista de mercados