Murtra reconoce el valor de los profesionales de Telefónica y reafirma su confianza en el nuevo plan estratégico

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, se dirigió este viernes a todos los empleados de Telefónica en Europa y América Latina en un encuentro interno en formato híbrido en el que trasladó de forma directa su confianza en el nuevo Plan Estratégico del Grupo y en la capacidad del equipo para llevarlo a cabo.

Acompañado por Emilio Gayo, consejero delegado, y Laura Abasolo, directora financiera, Murtra agradeció el compromiso de los profesionales en un momento clave para la compañía. "Tenemos por delante un plan ambicioso. Hemos sido valientes, y ahora depende plenamente de nosotros", señaló, apelando a la unidad y a la determinación.

El presidente explicó que el plan responde a la necesidad de reforzar el posicionamiento futuro de Telefónica. "Somos conscientes de lo que significa la caída que hemos sufrido, pero era algo que sabíamos que podía ocurrir. El plan puede no gustar, pero es el que toca ahora", señaló, apuntando que el proceso implica decisiones complejas, pero recordó que otras grandes compañías europeas, como KPN o British Telecom, han atravesado transformaciones similares que, pese a generar incertidumbre inicial, permitieron consolidar posteriormente su crecimiento y fortalecer su competitividad.

Murtra subrayó que el objetivo es situar a Telefónica "en el lugar que le corresponde", destacando los activos "irreplicables" que la compañía ha construido durante décadas.

Para cerrar su intervención, invitó a todos los profesionales a abordar esta nueva etapa desde una actitud constructiva y orientada al impacto, basada en tres principios: dar lo mejor de cada uno, cuestionar los propios límites y mantener una vocación de crecimiento. "Esta es nuestra cultura renovada. Una cultura de alto impacto que nos llevará a ser la world-class Telco europea que hemos proyectado", concluyó.