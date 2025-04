El informe de 2024 que ya advertía de que España estaba en riesgo alto de apagón

Un gran apagón afectó durante este lunes 28 abril a toda España y Portugal. Pasadas las 12:30 del mediodía empezaron a fallar las comunicaciones y los hogares se empezaron a quedar sin luz en un fallo nunca antes visto en nuestro país. La inmensa mayoría de la geografía estuvo a oscuras durante la mayor parte del día hasta que a última hora poco a poco se fue recuperando el suministro. Pese a que el caos se apoderó de la población, la noche tras el apagón transcurrió sin incidentes bajo un amplio dispositivo policial.

Nunca había ocurrido algo similar en España, pero la posibilidad existía según un informe oficial a nivel europeo. El informe ERAA 2024 (European Resource Adequacy Assessment 2024) realizado por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-e) reconocía el posible riesgo de apagón en España y en otros países de Europa durante algunas horas del día.

El informe avisaba del posible riesgo

El informe comenzaba explicando la evolución de la forma de generar energía:"Es probable que volúmenes significativos de capacidad energética generada con combustibles fósiles se vuelvan económicamente inviables para 2030, ya que reducirán su cuota de mercado debido al auge de las energías renovables". Sin embargo, alertaba de que "es necesario tomar medidas para mantener la seguridad del suministro eléctrico en Europa". El informe no establecía el riesgo para 2025, pero sí para un futuro muy cercano: "A corto y medio plazo (2026, 2028, 2030), importantes capacidades corren el riesgo de ser desmanteladas".

La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad pedía revisar el procedimiento para evitar que se diera un posible apagón: "El desarrollo del sistema eléctrico debe supervisarse de cerca para confirmar que se están cubriendo las necesidades de inversión. Las autoridades competentes deberían considerar medidas de mitigación para garantizar la adecuación europea".

Las centrales eléctricas están en el foco del informe

En pleno debate sobre las centrales nucleares en España, ya que según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), todas las centrales nucleares españolas (Almaraz I y II, Ascó I y II, Cofrentes, Trillo, Vandellós II) cerrarán de forma escalonada 2027 y 2035, el informe europeo pone el ojo en las centrales eléctricas, pese a no ser específicamente lo mismo. "También debe supervisarse el desmantelamiento de las centrales eléctricas existentes para garantizar que no supere los niveles previstos", pide el informe.

"Los modelos ERAA sugieren que más de 50 GW de nueva capacidad flexible de gas fósil resultarían beneficiosos dados los altos precios de escasez previstos, aunque se espera que estos ocurran con poca frecuencia en 2035", señala el informe. Este estudio es muy claro y se centra en dicha escasez. Explica que esta capacidad permitiría garantizar el abastecimiento durante las horas puntas y acabar con la posibilidad de apagones.

¿Riesgo real de más apagones?

Este informe ya alertaba de la posibilidad de apagones a partir de 2026: "Depender únicamente de la nueva capacidad de entrada basada en el EVA podría subestimar los riesgos de suficiencia". Se explica que toda Europa está expuesta, con menor riesgo en la zona de los Balcanes. El informe muestra su mayor preocupación para la zona central de Europa, pero según el mapa, España estaría en riesgo de hasta cuatro horas anuales de apagón en 2026.

Para 2030 el riesgo es casi nulo porque se espera que ya estén más desarrolladas las energías renovables, pero la alerta alcanza su punto máximo para 2028, donde se podrían llegar a casi cinco horas de riesgo de apagón, 4,8 exactamente. Se recuerda que el grado de incertidumbre es claro, pero ENTSO-E considera que la Metodología ERAA debe mejorarse y optimizarse para que los responsables políticos puedan tomar decisiones bien informadas que respalden los objetivos nacionales y de la UE de cara al futuro.

Informe EERA 2024 ENTSO-e

Red Eléctrica negó la posibilidad hace 20 días

Pese a que el informe avalaba la posibilidad de apagón en España durante cuatro horas para tan solo dentro de un año, Red Eléctrica fue muy contundente en un mensaje en su cuenta oficial de 'X' el pasado 9 de abril: "No existe riesgo de apagón". También hablaba sobre este informe: "El ERAA 2024 no realiza cuestionamientos de ningún grupo nuclear". Su interpretación era la siguiente: "La principal conclusión de este informe de Entso-e es que un volumen importante de ciclos combinados podría ser económicamente inviable en los próximos años si no se establecen incentivos".