La insólita respuesta a un camarero por estar en urgencias: "Vuestros problemas, sintiéndolo mucho, son vuestros"

El contrato laboral establece un acuerdo entre el empresario y trabajador por el que este último ofrece sus servicios a cambio de un salario. No obstante, un trabajo no es para toda la vida, sino que la relación laboral puede extinguirse por diferentes motivos como el incumplimiento de las obligaciones por alguna de las partes. Llegar tarde frecuentemente al puesto de trabajo puede traer consigo un descuento del salario, una sanción o incluso el despido. Pero, ¿qué ocurre si se incumple el horario laboral al estar en urgencias?

Esto es lo que le ha pasado a un camarero, tal y como ha informado el excamarero e influencer Jesús Soriano a través de su cuenta de X (antes Twitter) SoyCamarero: "Es que no puede ser...".

"Estoy en urgencias y no creo que me de tiempo a ir a las 4, iré en cuanto termine y te llevaré el justificante", escribía el trabajador a su jefe a través de WhatsApp.

La persona trabajadora "tendrá derecho a ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes relacionados con familiares o personas convivientes, en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable su presencia inmediata", tal y como explica el artículo 37.9 del Estatuto de Trabajadores.

No obstante, pese a este derecho que tiene el trabajador, el hostelero le dijo que esto era una cosa que no podía ser, recriminándole al camarero que llegaba tarde y que, además, otra persona no iba a acudir a su puesto de trabajo ese día. "Ya lo siento mucho pero tú entras a las 16:00 horas y a las 16:00 tienes que estar", decía en su mensaje, y además aclaraba que el justificante no lo quería "para nada".

El hostelero continuó con su retahíla de reproches: "Ya os dije que vuestros problemas, sintiéndolo mucho, son vuestros. Lo que no puede ser es que me falléis dos personas dos días a la vez".

Al compartir esta captura de WhatsApp a través de X, la indignación por parte de los usuarios de esta red social no tardó en llegar, ya que muchos criticaron esta situación. "Os digo una cosa, priorizar siempre vuestra salud, siempre. El trabajo va y viene pero la salud, solo tenemos una y hay que cuidarla"; "todas las personas que conozco que se han dedicado en algún momento a la restauración o negocios del estilo, han sido despedidas por ir a urgencias. Pero luego no encuentran trabajadores. El chiste se cuenta solo"; "si a los empresarios les importa una mierda nuestros problemas y nuestra salud, a nosotros nos importa una mierda los suyos y su falta de personal y previsión", y un largo etcétera de quejas.