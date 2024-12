Inspección de trabajo lo advierte: no habrá reducción de jornada si no se refuerza la ley

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas está cerca de ser planteada en el Consejo de Ministros. Se trata de una medida muy perseguida por el Gobierno de España que pretende reducir las horas semanales de la jornada laboral de los españoles, con el objetivo de mejorar la calidad de vida del empleado, pudiendo repercutir de manera directa en la productividad de las empresas.

La negociación lleva abierta varios meses, y en ella se encontraba el Gobierno, los sindicatos y la patronal. No obstante, en la última semana la mesa de negociación se ha visto afectada tras las continuas negativas de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), que se negaban a llegar a unos acuerdos para permitir la entrada en vigor de la norma.

Por tanto, ahora serán Gobierno y sindicatos los que deberán acordar las condiciones de una norma que pretende ser aprobada para el 2025.

Inspección de trabajo lanza una advertencia

Desde la Inspección de Trabajo han advertido de que esta medida no entrará en vigor hasta que no haya una serie de modificaciones. En este caso, la ITSS ha asegurado que si no se refuerza la medida a nivel operativo y de recursos, la norma será insostenible.

Una alerta que coincide con el propósito de la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de plantear la medida lo antes posible en el Consejo de Ministros, una vez se haya llegado a un acuerdo con UGT y Comisiones Obreras. "Ésta es la gran reforma del país, llevamos 40 años con la jornada congelada y va a llegar ya, con carácter inmediato, después del acuerdo con los sindicatos, al Consejo de Ministros", eran las palabras de la ministra la semana pasada.

La desconexión digital y el control horario, en el punto de mira

A esta reducción de la jornada laboral se suma la intención del Gobierno de reforzar la regulación de la desconexión digital y el control horario. Se trata de un derecho que permite a los empleados no tener que responder a los mensajes que pueda recibir por parte de la empresa fuera del horario laboral, mientras que el control horario permite saber en todo momento a Inspección de Trabajo las horas realizadas por cada trabajador.

Dos medidas que ponen en valor los derechos de los trabajadores y que tienen como objetivo defender al empleado frente a posibles abusos de la empresa.

Díaz celebra la decisión de Glovo

Mientras tanto, otra de las noticias que afectan al Ministerio de Trabajo ha sido la decisión de Glovo de contratar a sus repartidores a través de un contrato laboral. De esta manera, los denominados "riders" dejarán de ser autónomos y pasarán a tener un contrato ligado a la empresa.

"El cambio de modelo incluirá la totalidad de ciudades en las que Glovo está disponible, que actualmente superan las 900, y se aplicará a todas las verticales de la aplicación. El nuevo modelo mantendrá en todo momento la experiencia de usuario y de los restaurantes y establecimientos que colaboran con la aplicación en todo el país", explicaba Glovo en un comunicado.

Una decisión que ha sido celebrada por Yolanda Díaz, que a través de sus redes sociales se ha manifestado: "Lo dijimos y cumplimos. Ninguna empresa está por encima de la ley. Aproximadamente 60.000 personas desde la entrada en vigor de la Ley Rider verán sus derechos garantizados."