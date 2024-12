A la conquista de un nuevo derecho laboral: Trabajo insiste en regular la desconexión digital

La reducción de la jornada laboral en España parece una realidad. Tras la ruptura de negociaciones con la patronal, el Gobierno se ha comprometido a aprobar una ley que lleva en el foco de la polémica varios meses.

La intención del Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, ha sido desde un primer momento llegar a un acuerdo junto con los sindicatos y la patronal. No obstante, las continuas negativas de CEOE y Ceypme para alcanzar una acuerdo entre las tres partes han provocado que la mesa de negociación se divida, y que ahora sean sindicatos y Gobierno los protagonistas de una ley que podría aprobarse con la entrada del nuevo año.

Sin embargo, esta ley no solo pretende reducir la jornada laboral de los trabajadores a 37,5 horas. El objetivo de Trabajo es establecer una mayor regulación de la desconexión digital, además de realizar un mayor control del registro horario.

La desconexión digital, una prioridad

Yolanda Díaz ha insistido mucho en la desconexión digital de los trabajadores. Se trata de un derecho que permite a los empleados no tener que responder a los mensajes que pueda recibir por parte de la empresa fuera del horario laboral.

Con la evolución de las tecnologías, los aparatos electrónicos se han vuelto fundamentales en el desarrollo de las empresas, siendo una de las principales vías de comunicación interna y sirviendo para la realización de muchas laborales.

Pero este uso fundamental ha provocado que las empresas se pongan en contacto con los trabajadores fuera de su jornada laboral, impidiendo al empleado "disfrutar" de su tiempo de descanso. La ministra ha asegurado en diversas ocasiones que "es necesario regular la desconexión digital para garantizar un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal de los trabajadores".

Ahora, en una entrevista para RTVE, Díaz ha vuelto a incidir en esta cuestión, afirmando que "no puede ser un privilegio de unos pocos" y que desde el Gobierno se debe dar la certeza al trabajador de cuando tiene que trabajar o no. "¿"tienen que seguir trabajando cuando reciben un mail del empresario al llegar a casa? Ya les digo yo que no", aseguraba durante la entrevista.

Registro del control horario

Asimismo, la ley incluirá una regulación más estricta del registro horario de los trabajadores en sus empresas. La medida pretende que el registro deje de ser en papel y pase a ser digital, lo que facilitaría que la Inspección de Trabajo pudiera comprobar las horas que realizan los trabajadores.

Yolanda Díaz lanza un mensaje a la CEOE

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, aprovechó su intervención en la inauguración del 44º Congreso Confederal de UGT para garantizar la famosa reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a pesar de no contar con el apoyo de la patronal. Su intención inicial era llegar a un acuerdo "tripartito" donde todas las partes estuvieran de acuerdo con las propuestas planteadas, pero en vistas a que esa unión no era factible, la patronal ha abandonado la negociación y ahora será el Gobierno junto a los sindicatos los que tendrán que fijas las medidas en un anteproyecto de ley que deberá ser aprobado en las Cortes Generales.

Desde el ministerio, la intención sigue siendo que la norma entre en vigor en el primer trimestre de 2025 y que lo haga con unareducción que se sitúe en las 37,5 horas, no en las 38,5 horas planteadas desde un inicio. El objetivo era realizar una reducción de forma escalada, que no afectará de forma tan agresiva a las empresas. Sin embargo, con la falta de acuerdos, Trabajo ha decidido saltarse ese paso y establecer las 37,5 horas de manera directa.