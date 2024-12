Los cinco nuevos derechos laborales que tendrán los trabajadores a partir de 2025

España sufrirá varios cambios de cara a 2025 en cuanto a derechos laborales se refiere. La intención del Ministerio de Trabajo es la de modificar una serie de condiciones que actualmente se dan en el país, y que distan mucho de las pretensiones de la ministra Yolanda Díaz.

El objetivo del ministerio es mejorar las condiciones de los empleados dentro de sus empleos, logrando así una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos y, por ende, una mejora de la productividad de las empresas.

A pesar de que la patronal rechaza llegar a acuerdos con Trabajo, lo cierto es que tanto los sindicatos como el propio Gobierno están cerrando una serie de medidas que cambiarán por completo la vida laboral de los ciudadanos españoles.

Reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales

Se trata de la medida estrella de Yolanda Díaz. Su intención de rebajar la jornada laboral de las 40 horas semanales a las 37,5 responde a la idea de mejorar la calidad de vida del empleado. Una nueva medida que la patronal ha rechazado en innumerables ocasiones asegurando que dejaba en una situación vulnerable a las empresas y que se verían afectadas de manera directa.

Tras varios meses de negociación, en los que la ministra buscaba un acuerdo "a tres", la mesa de diálogo se ha roto. Tanto CEOE como Cepyme han abandonado la negociación tras no llegar a un entendimiento, por lo que ahora será el propio Gobierno junto con los sindicatos los que acordarán esta reducción de jornada.

La intención de la ministra del ramo es la de llevar la medida lo antes posible al Consejo de Ministros, sin embargo, su aplicación no será tan sencilla. Según Yolanda Díaz, el trámite podrá tardar cinco o seis meses más. "Vamos a cerrar un acuerdo con los sindicatos e inmediatamente va a pasar todo el trámite administrativo, que será un trámite preferente y urgente. Por tanto, nos vamos a un proceso legislativo en torno a cinco o seis meses", aseguraba la ministra en una entrevista para Cadena Ser.

Por tanto, a pesar de ser un objetivo primordial para el ministerio, habrá que esperar hasta mediados de 2025 para ver como la jornada laboral de los trabajadores españoles se ve reducida.

Desconexión digital

Otro de los objetivos del ministerio es el derecho a desconexión digital de los trabajadores. Se trata de un derecho que permite a los empleados no tener que responder a los mensajes que pueda recibir por parte de la empresa fuera del horario laboral.

Hasta ahora, muchas empresas se aprovechaban de los empleados mandando ciertos mensajes en horas fuera de su jornada laboral. Los propios trabajadores se veían obligados a responder a estos mensajes por compromiso. Sin embargo, eso dejará de ocurrir.

La ministra ha asegurado en diversas ocasiones que "es necesario regular la desconexión digital para garantizar un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal de los trabajadores". Por ello, a partir de 2025 la idea del Gobierno es la de regular esta actividad, permitiendo al trabajador evitar estos mensajes hasta su regreso al trabajo.

Control horario

Dentro de la jornada laboral de los trabajadores, existe una regulación que el Ministerio de Trabajo desea implantar con celeridad. Esta no es otra que el control horario de los trabajadores. Hasta ahora, el fichaje de horas por parte de los trabajadores se realizaba con papel y boli en muchas empresas, y a partir de ahí la propia empresa registraba las horas realizadas por el empleado.

Pues eso va a dejar de ocurrir. La nueva medida para el control horario prohibirá esta manera de "fichar" a los trabajadores. La propuesta del Ministerio de Trabajo se basa en que los trabajadores estén obligados a registrar sus horas de trabajo a través de un sistema digital, con el objetivo de facilitar el seguimiento de la Inspección de Trabajo para descubrir posibles irregularidades.

Este registro de manera telemática ya fue implantado hace varios años por la ministra, pero ahora se quiere hacer obligatorio para las empresas, dejando a un lado el registro manual que hasta ahora era utilizado.

Esta medida entraría en vigor a partir del 21 de diciembre de 2025.

Subirá el SMI en 2025

El Salario Mínimo Interprofesional se elevará de cara al próximo año. Se trata de la cuantía retributiva mínima que percibe el trabajador referida a la jornada legal de trabajo. Esta cifra es regulada por el Gobierno anualmente, previa consulta con las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales más representativas. En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero. Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad.

En las últimas semanas, la ministra se ha reunido con los expertos de Trabajo para valorar esta subida. La reunión finalizó con una primera conclusión: la recomendación de subir el salario mínimo un 4%. Si el Gobierno quiere elevar este salario medio, tiene que tener en cuenta que la cifra de inflación acumulada que se maneja actualmente es del 2,8%, por lo que la subida debe ser siempre superior a esta.

Si finalmente se confirman estos porcentajes, la subida del SMI podría alcanzar los 1.166 euros en 2025.

Trabajo anuncia la creación de "auditorías algorítmicas"

La ministra confirmó durante una entrevista para la Cadena Ser que el ministerio está creando una herramienta con vistas a ser utilizada en unos meses. En concreto, se encuentran trabajando en la creación de auditorías algorítmicas con el objetivo de descifrar las fórmulas matemáticas que utilizan algunas compañías para penalizar a trabajadores que, por ejemplo, se encuentran enfermos o se suman a una huelga.

"Muchos empleados tienen que saber que hoy pueden estar siendo penalizados o cobrando incentivos menores, sencillamente porque es un algoritmo que tiene un sesgo a favor de la empresa que los penaliza", aseguraba la ministra.

Una herramienta por la que también fue preguntado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que respondió asegurando que estas auditorías darán "transparencia" a unas reglas que tienen gran impacto laboral.

Desde Inspección de Trabajo ven difícil la reducción de jornada

Desde la Inspección de Trabajo han advertido de que esta medida no entrará en vigor hasta que no haya una serie de modificaciones. En este caso, la ITSS ha asegurado que si no se refuerza la medida a nivel operativo y de recursos, la norma será insostenible.

Según la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS), Ana Ercoreca, la Inspección sufre una "alarmante disminución de efectivos", que además están peor remunerados que otros cuerpos, lo que provoca "la fuga a otros organismos" y que no haya suficientes candidatos para cubrir las plazas "porque las condiciones no son atractivas".