La UE investigará las subvenciones chinas a los coches eléctricos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este miércoles la apertura de una investigación contra China, ante las sospechas de que el gigante asiático está subvencionando de manera ilegal la fabricación de coches eléctricos e inundando a los países europeos de exportaciones baratas con las que no pueden competir.

La política alemana ha hecho este anuncio durante el tradicional discurso sobre el Estado de la Unión que marca el inicio del curso político, lo que revela la importancia de este tema. La Unión Europea ha hecho de la lucha contra el cambio climático una de sus señas de identidad y la posibilidad de que China no esté jugando limpio en su política de subvenciones perjudica a la industria automovilística europea y resta apoyos a los objetivos medioambientales propugnado por el Ejecutivo comunitario.

En el pasado, la UE ya tuvo los mismos problemas con las subvenciones chinas a los paneles solares. “Nuestras compañías son excluidas demasiado a menudo de mercados extranjeros o son víctimas de prácticas depredadoras. Frecuentemente son debilitadas por competidores que se benefician de grandes subsidios estatales”, ha explicado Von der Leyen en el hemiciclo de Estrasburgo.

El número de exportaciones chinas no para de crecer. Según la agencia oficial Xinhua con datos de la patronal del país, el gigante asiático exportó más del doble (+110 %) de vehículos eléctricos en los primeros ocho meses de este año que en el mismo período de 2022.

Los eléctricos puros experimentaron un incremento interanual del 120 % hasta las 665.000 unidades, mientras que las exportaciones híbridos enchufables subieron un 73,5 % hasta las 62.000. La prensa oficial china asegura que el crecimiento de las ventas al extranjero de turismos (+69,8 %) es mayor al de vehículos de uso comercial (+31,1 %).

“Lo que no aceptamos desde dentro, no vamos a hacerlo desde fuera”, ha advertido la política alemana para después aclarar que “Europa está abierta la competencia, no a una carrera a la baja”.

A pesar de esto, Von der Leyen también ha aclarado que el diálogo con Pekín debe continuar y de hecho el vicepresidente y encargado de Comercio, Valdis Dombrovskis, viajará a China la semana que viene. Bruselas sigue apostando por no cortar de cuajo sus relaciones con China debido a la importancia de sus relaciones económicas y comerciales, pero sí reducir los riesgos en ciertos sectores estratégicos sobre todo en ámbitos que pueden afectar a la seguridad.