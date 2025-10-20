Javier José Pérez García, nuevo director general adjunto de Economía del Banco de España

La Comisión Ejecutiva del Banco de España ha aprobado el nombramiento de Javier Pérez García como director general adjunto de Economía, nombramiento que fue ratificado por el Consejo de Gobierno. Según informó el Banco de España, para este nombramiento se ha utilizado de nuevo la fórmula de la expresión de interés, como viene siendo habitual en los últimos meses para seleccionar a los altos cargos de la institución.

La expresión de interés se publicó el 29 de agosto y el plazo estuvo abierto hasta el 12 de septiembre. Durante este periodo se recibieron más de una veintena de candidaturas, con excelentes perfiles profesionales tanto internos como externos al Banco de España.

El gobernador, José Luis Escrivá, contó en este proceso con el asesoramiento de un panel de tres expertos de máximo prestigio en el ámbito del análisis y la investigación económica: José García Montalvo, Ricardo Reis y Sylvana Tenreyro, así como el del director general de Economía, David Lopez Salido.

Tras realizar entrevistas y una valoración de las competencias de cuatro candidatos preseleccionados por el panel, sus miembros destacaron a Javier Pérez como el candidato más adecuado para ocupar esta posición, y que además de contar con sólidos conocimientos económicos, como refleja su amplia experiencia investigadora en macroeconomía y política fiscal, su perfil complementa al del director general y aporta las capacidades organizativas y de gestión requeridas en este puesto.

El panel también tuvo en cuenta en su elección el reto que representa una dirección general con un alto nivel de exigencia en sus objetivos y de excelencia en sus perfiles, así como las oportunidades derivadas de las dependencias transversales que tiene con otras direcciones generales.

Pérez ocupaba el cargo de director del Departamento de Política Monetaria y Economía Internacional en esta misma dirección general. Además, desde 2008 ha ocupado distintas posiciones de gestión, además de haber trabajado previamente como economista tanto en el Banco de España como en el Banco Central Europeo. Es doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y, además de múltiples publicaciones, tiene una amplia experiencia académica. Actualmente su agenda de investigación está enfocada en el impacto económico y la medición de la incertidumbre, el riesgo geopolítico y el papel del sector público en la economía.