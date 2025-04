Demandan por presunta estafa a Álvaro Pintado, el joven que aseguraba que su startup sería Unicornio en tres años

Álvaro Pintado, el joven emprendedor barcelonés que saltó a la fama hace un año cuando aseguraba que su startup, Hello.app iba a convertirse en unicornio (empresa valorada en mil millones de dólares) en menos de tres años, ha sido denunciado por presunta estafa en un juzgado de Barcelona por al menos uno de los inversores que confiaron en su proyecto.

Pintado no ha contestado a las preguntas de esta redacción tras intentar contactar con él varias veces a través de correo electrónico y LinkedIn. Tampoco ha sido posible hacerlo a través de la agencia de comunicación con la que trabajaba el año pasado, puesto que dicha colaboración también ha finalizado. Varios de los inversores que confiaron en su propuesta nos confirman que tampoco a ellos les responde a las llamadas ni mensajes desde hace tiempo. Uno de estos inversores ha tomado acciones judiciales contra Pintado y ha presentado una demanda por presunta estafa ante un juzgado de Barcelona.

Dudas sobre el capital

Pese a que aseguraba que montó la startup con otro fundador, Álvaro Pintado aparece como administrador único en la sociedad registrada bajo la que operaba Hello.app.

Pintado recorrió varios medios de comunicación asegurando que en verano del año pasado iba a cerrar una ronda que impulsaría la valoración de su startup. Aunque en un principio habló de recaudar dos millones, luego recortó esa cantidad a uno y finalmente aseguró que había recaudado medio millón de fondos. Pese a ese, nunca rebajó su supuesta valoración.

Hasta entonces, declaraba que había levantado ya más de 300.000 euros (con inversores como IESE, ESADE, Castiventures o Bcombinator). Sin embargo, las dos escuelas de negocio han negado a esta redacción que se produjera dicha financiación. “Nosotros no invertimos startups, somos una escuela de negocios”, explican fuentes de IESE, que añaden que su labor consiste en presentar startups a “una comunidad de alumnos e inversores vinculados al IESE, que si voluntariamente deciden, invierten bajo su criterio y conocimiento”. Desde ESADE, por su parte, se explica que la escuela de negocios “como tal no ha invertido directamente en hello.app. El proyecto se presentó en una ronda de inversión de Esade BAN, business angels de la red de antiguos alumnos Esade Alumni”.

Mientras, Castiventures no ha respondido a nuestra solicitud de información y Bcombinator no quiere hacer ningún tipo de declaración sobre el tema, pese a nuestra insistencia. Cabe señalar que Hello.app tiene su sede en la misma dirección que esta aceleradora.

En esta primera fase de financiación también participó la entidad estatal ENISA, quien facilitó un préstamo de 134.000 euros a Álvaro Pintado. Fuentes de ENISA confirman a esta redacción que la empresa está “incidentada”; es decir, que presenta incidencias a la hora de devolver el préstamo que se le concedió. No obstante, estas mismas fuentes explican que hasta que no se acumulan seis meses consecutivos con este tipo de incidencias no puede considerarse que la startup esté “en mora” y, por tanto, en situación de deuda. Una política que la entidad estatal siempre aplica por si las startups estuvieran experimentando problemas puntuales debido a cambio de banco para hacer estos pagos. Eso sí, también se muestran tajantes al asegurar que “los préstamos se devuelven” y que cuentan con la Abogacía del Estado para defender los intereses de ENISA y velar por el cumplimiento del contrato.

Ampliación de 66 euros

En la búsqueda de esta segunda ronda de financiación, Hello.app aseguraba que buscaba 300.000 euros en crowdfunding a través del programa de financiación colectiva de Seedrs.

Una financiación colectiva en la que participaron algunos Business Angels que ahora se sienten estafados. Según ha podido saber esta redacción, esta operación de financiación se cierra el verano pasado y en el registro mercantil se notifica una ampliación de capital por 66 euros.

Según confirman varios testimonios, es a partir de cerrarse esta operación cunando Álvaro Pintado deja de responder a llamadas y mensajes de algunos de estos inversores. Es también cuando este emprendedor cambia incluso de abogados, optando a partir de ese momento por una firma que está en la misma sede social que Hello.app y que Bcombinator, la incubadora a la que está asociada. De nuevo, Bcombinator ha declinado hacer ningún tipo de comentario al respecto.

El abogado que asesoraba a Álvaro Pintado en sus inicios no ha querido hacer ningún tipo de declaración a esta redacción, alegando secreto profesional.

Acciones legales

Ante este panorama, al menos dos de los inversores que pusieron su dinero en Hello.app se estaban planteando realizar algún tipo de acción legal contra Álvaro Pintado.

Uno de ellos asegura que BCombinator, a través de quienes hizo su inversión, está estudiando posibles acciones legales. “Son gente serie y les apoyaré en lo que decidan”, nos asegura.

Mientras, otro Business Angels ha decidido demandar a este emprendedor por estafa. “Tengo claro que he sido engañado, pero no quiero que vuelva a hacerlo a nadie más”, nos manifiesta.

Dudas y silencio

Esta redacción ha intentado ponerse en contacto con varios de los inversores y de las personas que en su perfil de LinkedIn aseguran haber trabajado para Hello.app, pero el silencio y la no respuesta ha sido la tónica dominante en todos ellos.

Uno de los que sí ha accedido a hablar de manera anónima resume su sentir señalando que “parece que Álvaro Pintado ha desaparecido con todo el dinero”.

Cabe señalar que Álvaro Pintado era muy activo en todas sus redes sociales hasta hace aproximadamente cinco meses. A partir de ese momento, su actividad pública en estas plataformas ha descendido. En su cuenta de Instagram, por ejemplo, su última publicación es de hace 4 meses. En su perfil de LinkedIn aparece su actividad como CEO y fundador de Hello.app hasta marzo de este 2025.

Peril de Álvaro Pintado en LinkedIn La Razón

Estado de la startup

Cabe señalar que la web de Hello.app y el repositorio de GitHub donde se podía ver (y contribuir) al desarrollo de la app están inactivos desde hace más de 10 meses.

Uno de los usuarios que se dio de alta en la plataforma confirma a esta redacción que todos los archivos que había subido a esta app ya no están. Este usuario, que tiene conocimientos de informática, asegura que la app tenía un pequeño fallo de seguridad por el que pudo ver el número total de archivos (140154) y usuarios (200737) que, supuestamente, llegó a tener Hello.app. “¿Qué ha pasado con todos estos archivos? ¿Dónde están?”, se pregunta.