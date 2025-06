Los hoteleros, a Airbnb tras acusarlos del turismo masivo y la crisis de vivienda: "Es una estrategia desesperada. La guerra la tienen ellos con los residentes y la ilegalidad"

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha salido al paso de las recientes acusaciones de Airbnb, que apuntaban a los hoteles como responsables del turismo de masas y del encarecimiento de la vivienda en muchas ciudades europeas. En un estudio presentado por la plataforma, su vicepresidente de Políticas Públicas, Theo Yedinsky, afirmaba que “Europa necesita más viviendas, no más hoteles. Sin embargo, en muchas ciudades se sigue apostando por la construcción hotelera, mientras que la promoción de vivienda cae a mínimos no vistos en casi una década”, responsabilizando al sector hotelero del desequilibrio urbano por su supuesta proliferación.

Ramón Estalella, secretario general de Cehat, ha respondido con contundencia a estas afirmaciones en declaraciones a LA RAZÓN: “Es una estrategia desesperada”, zanja, acusando a Airbnb de intentar desviar la atención de sus propios problemas legales y fiscales. "No es verdad que esté aumentando el número de hoteles", asegura. "No hay nada más que irse al Instituto Nacional de Estadística, a la encuesta de ocupación hotelera, donde aparece el número de establecimientos. Desde el 2019 al 2024 hay menos establecimientos hoteleros de los que había antes", afirma.

Actualmente, existen en torno a 17.000 establecimientos hoteleros en España, con un crecimiento vegetativo: cada año abre aproximadamente un 1% de nuevos hoteles, pero cierra un 1,5%, lo que significa que el número de hoteles, en realidad, está disminuyendo. Estalella destaca que, en cambio, el crecimiento de las viviendas turísticas es exponencial: "Si miramos las viviendas de uso turístico, en los últimos 10 años se ha producido un crecimiento del 400%, según un informe de Exceltur".

"La guerra entre los hoteles y los pisos turísticos terminó hace mucho tiempo. Ahora la guerra la tienen ellos con los residentes, con la fiscalidad, con la ilegalidad, con los gobiernos y con los ayuntamientos, pero quieren dar a entender nuevamente que es la guerra de los ricos (los hoteleros) contra la señora María (particular que alquila su vivienda para uso turístico), que es como empezaron hace 10 años", señala el secretario general de la patronal hotelera.

Estalella pone el foco en los alojamientos ilegales que operan a través de Airbnb. "Los hoteles cumplen toda la legalidad y ellos los datos que tienen son 65.000 viviendas ilegales en su plataforma. Tienen que dar datos a la Agencia Tributaria y no los dan. Se niegan a la identificación de los viajeros. Se niegan a todo", critica. Solo en el caso de Madrid, Consumo ha detectado que se anuncian actualmente 16.335 pisos turísticos en la ciudad de Madrid, pero solo 1.131 tienen permisos de funcionamiento.

Ahora, con el registro único del alquiler de corta duración, que entra en vigor el 1 de julio, "todos los pisos turísticos van a tener que tener un código obligatorio, si no se exponen a multas bestiales, pero la gran mayoría no tienen licencia ni tienen intención de tenerla", subraya Ramón Estalella. "Cuando uno vive de la ilegalidad lo que pretende es enfocar la lucha contra nosotros. Los que están manejando la ilegalidad, el fraude fiscal, el fraude laboral y el crecimiento absolutamente desproporcionado son ellos", insiste.

Airbnb, asegura Estalella, trata de revivir una narrativa ya desgastada. "Lo que pretenden hacer otra vez es que parezca que hay una lucha de David contra Goliat", es decir, los grandes empresarios hoteleros contra los particulares que solo quieren generar ingresos son una segunda vivienda que alquilan en la plataforma. Pero advierte: "Los propietarios de esos pisos turísticos son fondos de inversión y grandes grupos empresariales que compran edificios y los transforman en viviendas turísticas".

En este sentido, según datos de DataHippo, el 34% de la oferta de Airbnb en España está controlada por propietarios y empresas con más de 5 pisos. Por ejemplo, en Baleares y en Gerona, más del 50% de los anuncios pertenecen a anfitriones con 5 o más alojamientos en la misma provincia. "Ya no es la señora María, que no nos engañen", subraya. "Es un auténtico negocio y como negocio tiene que tener unas bases legales. Lo único que le pedimos a los pisos turísticos es que cumplan la legalidad como lo hacemos nosotros", reclama.

En cuanto al registro único de alquiler de corta duración, la patronal hotelera se muestra a favor de un sistema que garantice que la legalidad de estos alojamientos, pero cree que es muy perfeccionable, ya que algunas comunidades autónomas ya contaban con este tipo de registros y el nuevo registro nacional supone una duplicidad que generará complicaciones a las comunidades, a las plataformas, a los viajeros y a todo el sector. De hecho, algunas regiones han planteando impugnar este registro por inconstitucional al arrebatarle competencias autonómicas.

Asimismo, critica la falta de concreción del decreto sobre los alojamientos que están exentos, ya que habla de "hoteles y alojamientos similares, incluidos los complejos hoteleros, los apartahoteles y los moteles, ni albergues", pero hay muchos subtipos creados por las comunidades autónomas, como alojamientos de agroturismo o cortijos que no saben si tienen que registrarse o no. "Hay muchas dudas técnicas", afirma Estalella. En cuanto a la propuesta de aplicar un IVA del 21% a los pisos turísticos, se muestra en contra de castigar fiscalmente a una modalidad de alojamientos turístico, si no, en todo caso de un IVA reducido con el resto de actividades turísticas.