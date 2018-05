La oposición da el visto bueno a Hernández de Cos, pero critica el momento

Todos los grupos de la oposición aceptaron en mayor o menor grado la idoneidad de Pablo Hernández de Cos para ser el nuevo gobernador del Banco de España hasta junio de 2024, aunque criticaron el momento elegido por el ministro de Economía, Román Escolano, para realizar su propuesta a la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, un trámite de obligado cumplimiento. Durante su comparecencia, el ministro no hizo alusión alguna a si habrá cambio de subgobernador o no (Javier Alonso lleva desde el 1 de enero de 2017 en el puesto) y tampoco se refirió a cuándo se producirá oficialmente el nombramiento en el Consejo de Ministros. Varios grupos parlamentarios lamentaron que no su hubiera aprovechado el momento para elegir a una mujer, la primera después de tener 62 varones al frente del instituto emisor.

Para el ministro, Hernández de Cos es un candidato “idóneo para hacer frente a todos los retos” a los que se enfrentan los bancos centrales, como la profundización de la Unión Económica y Monetaria o el avanzar en la reforma de instituciones comunitarias como el Mecanismo Europeo de estabilidad (MEDE). “Para poder jugar ese papel de liderazgo es preciso que España cuente con las personas cualificadas en los puestos clave, en particular en los puestos de responsabilidad de todas nuestras instituciones clave, como es el Banco de España y el BCE”. Escolano destacó la capacitación profesional del candidato, su trayectoria en instituciones monetarias europeas y su no adscripción política.

Pedro Saura, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, dijo que era “insensato realizar la propuesta a 48 horas de debatir una moción de censura. Nos parece irresponsable cuando el Gobierno tiene un cierto carácter de interinidad. Usted mismo podría no sentarse en el próximo Consejo de Ministros porque Rajoy no fuera ya presidente del Gobierno”.

Alberto Montero de Unidos Podemos aseguró que “el día elegido para hacer la propuesta es inaceptable y de resultado incierto”. Pero sobre todo hizo hincapié en haber desaprovechado una ocasión única para colocar a una mujer al frente del Banco de España, en un año como el presente.

Ciudadanos estuvo con el PP aunque criticó que no se haya aprobado el mecanismo de elección que propuso en el acuerdo de investidura de Rajoy.