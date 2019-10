Las pensiones se han revalorizado el doble que los sueldos desde el "crack" de la Seguridad Social en 2011

La doctrina del «crack» del sistema público de pensiones tiene argumentos irrefutables a su favor. Desde el año 2011, la Seguridad Social acumula déficits crecientes: 100.000 millones de euros, con un pico de 18.800 millones en 2018. A ellos habrá que sumar otros 16.000 millones de euros, que según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) será el desajuste de caja del sistema para 2019, el 1,3% del PIB.

Entre 2011 y 2019, se han incorporado 800.000 pensionistas más al sistema, por los 1,7 millones de cotizantes más que se han sumado. Es decir, desde 2011, cuando la Seguridad Social entra en números rojos, se han incorporado el doble de cotizantes que de pensionistas. Sin embargo, las cuentas no solo siguen sin cuadrar, sino que el agujero no deja de aumentar con cada año que pasa. ¿Por qué? Entre 2011 y 2019, los ingresos por cotizaciones sociales apenas han aumentado en 9.600 millones de euros, un 9% más, al pasar de los 105.311 millones de euros recaudados en 2011 a los 114.915 millones previstos para este ejercicio. Por el contrario, los gastos en operaciones corrientes se han disparado en ese mismo periodo en casi 30.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 26,21%, al pasar de los 118.159 millones a los 148.123 millones de euros

¿Cuál es el motivo de que ya no sean suficientes casi 20 millones de trabajadores para sostener las pensiones públicas? En 2011 se pagaban 8,86 millones de pensiones en España. Hoy se abonan 9,76 millones, casi un millón más. En 2011, el importe medio mensual de la nómina de las pensiones rondaba los 7.200 millones de euros (recordemos que en 2006 se gastaban apenas 5.000 millones al mes). Hoy, se abonan 9.700 millones (septiembre), lo que supone 2.500 millones de euros más cada mes.

La pensión media en 2011 era de 810 euros (646 euros en 2006) y la media de jubilación alcanzaba los 923 euros. Hoy, la pensión media es de 993 euros (más alta que la de jubilación en 2011) y la media de jubilación supera los 1.140 euros, aunque los nuevos jubilados se incorporan al sistema cobrando 1.456 euros al mes en el Régimen General. Es decir, desde que el sistema de la Seguridad Social entró en déficit en 2011, la pensión media mensual se ha incrementado un 22,5%.

Esta alza solo se ha visto frenada en la pensión mínima y máxima desde la introducción en 2013 y hasta 2017 del Índice de Revalorización de las Pensiones, que restringía los incrementos al 0,25% mientras el sistema se encontrara en una situación deficitaria. Ambas perdieron un 0,6% de capacidad adquisitiva en ese periodo. Sin embargo, esto no afectó a las pensiones medias, que pese a todo se revalorizaron un 6,8%, según el estudio «Pensiones y elecciones», realizado por Antonio Castillo Espinosa, profesor de la IE University, y publicado por la web «The Conversation».

Por el contrario, los sueldos y las cotizaciones no han corrido la misma suerte que las pensiones en el mismo lapso de tiempo. Aunque la recesión azotaba entonces con fuerza, en 2011 el sueldo medio más frecuente (el que cobran la mayoría de los españoles) era de 15.000 euros brutos al año. Desde entonces, el salario más habitual se ha incrementado un 12,9%, hasta rondar los 17.500 (según los datos de 2017, los últimos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística). Es decir, que desde que la Seguridad Social entró en barrena, las pensiones han subido casi el doble que los sueldos y, por tanto, las cotizaciones de casi 20 millones de trabajadores no dan de sí. El chicle no se puede estirar más porque hay que pagar más a más jubilados.

Hasta ahora, la caja de la Seguridad Social había aguantado con cierta suficiencia las fuertes revalorizaciones gracias a que la esperanza de vida de los españoles no había despegado. La vida media de las cohortes nacidas en la posguerra, las que se jubilaron en torno al ejercicio 2005, era de unos 52 años. Entonces, la Seguridad Social registraba 10.000 millones de superávit. Por el contrario, la esperanza de vida de las cohortes que se jubilaron desde 2011, nacidas entorno a 1946, superaba los 60 años. Casi 10 años más de vida en apenas tres lustros. En consecuencia, el porcentaje de españoles que llegó a cobrar la pensión en 2011 se disparó y no dejará de hacerlo, ya que la esperanza de vida de las cohortes que se jubilarán próximamente ronda los 70 años.

En resumen: desde 2011, la Seguridad Social tuvo que hacer frente a un desembarco masivo de pensionistas y a revalorizaciones de casi el 3% cada ejercicio. ¿Pero qué ocurrió en los años inmediatamente anteriores? En plena bonanza económica, las pensiones se dispararon. La cifra de pensionistas era aún asumible y entre 2004 y 2011 la pensión mínima de jubilación de un titular de 65 años o más con un cónyuge a su cargo aumentó nada menos que un 53%. La de un jubilado de 65 años en una unidad unifamiliar se incrementó un 46%. La de viudedad de un beneficiario con cargas familiares, un 81% y la de orfandad, un 47%. En 2004, la pensión media de jubilación era de 654 euros. En 2011, de 923.