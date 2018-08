Las ventas de petróleo de Venezuela a España se hunden un 75%

La crisis política y económica que sufre Venezuela en los últimos tiempos está provocando que las compras de petróleo de España al país suramericano se estén desplomando hasta prácticamente ser residuales. En el primer semestre de este año, España importó de Venezuela crudo por valor de 43 millones de euros. En el mismo periodo de 2017 fueron 177 millones de euros, lo que supone una caída del 75%. En 2013, año en el que las importaciones de Venezuela estaban en su nivel más alto, España le compró petróleo por 693 millones de euros entre enero y junio.

Es decir, en cinco años el desplome ha sido del 94%. Esto ha dejado al petróleo venezolano al borde de la desaparición en la lista de la compra energética de España:apenas supone el 0,2% del crudo que adquiere nuestro país en el extranjero. Hace un año, la cuota su cuota era del 1,5% y en 2013 era del 3%. En total, el gasto español en petróleo durante el primer semestre de 2018 fue de 17.697 millones de euros, la partida más importante de nuestras importaciones.

El principal motivo es el constante descenso de la producción de petróleo venezolano, que el año pasado ya bajó en 270.000 barriles diarios. Mientras que con Hugo Chávez llegó a superar los 3,5 millones de barriles al día, ahora apenas alcanza 1,5 millones. Esta cifra podría ser incluso más baja, pues el país tan sólo dispondría de 694.000 barriles diarios para exportar. Según el ex ministro de Industria, Víctor Álvarez, no dispone ni de «espacio para almacenar ni de buques para transportar», lo que sitúa a Venezuela al borde de perder la fuente del 96% de sus ingresos y tener que abandonar la OPEP.

El petróleo es la principal importación española de Venezuela, con más de la mitad del total, pero no es la única. En conjunto, en el primer semestre España compró a Venezuela bienes por valor de 76 millones de euros, según los datos de la Secretaría de Estado de Comercio. En el mismo periodo de 2017 fueron 215 millones, lo que representa un descenso este año del 65%. En 2013 llegaron a ser 738 millones de euros. En el capítulo de exportaciones, España vendió a Venezuela por valor de 53 millones, frente a los 48 millones de hace un año. No obstante, esta cifra no ha hecho más que caer desde 2012, cuando fueron 897 millones de euros.

En el conjunto de todo el mundo, España cerró los seis primeros meses del año con un volumen total de exportaciones (ventas al extranjero) de 144.916 millones de euros, nuevo récord de la serie histórica y un aumento interanual del 2,9%. Por el contrario, las importaciones (compras del extranjero) alcanzaron los 159.502 millones de euros, también récord, tras un alza del 5%. Estas cifras dejan el saldo comercial de nuestra economía con un déficit de 14.585 millones, disparando un 31% el dato del año pasado.

Un 37% más hacia Argentina

Todos los sectores experimentaron crecimientos en sus exportaciones salvo el de la alimentación, bebidas y tabaco, que retrocedió un 0,7%. Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (dos tercios del total) subieron un 2,8%. Los mayores incrementos se dieron en Oceanía (+14% gracias a un alza del 20% en Australia) y África (+4%, con un aumento del 7% de las ventas a Marruecos). Destacan los crecimientos de ventas a Argentina (+37%), Argelia (+22%), Indonesia (+21%), Egipto (+15%) y Arabia Saudí (+9,5%). Por el contrario, disminuyeron las exportaciones a Emiratos Árabes Unidos (-24%), Perú (-14%), Hong-Kong (-14%) y Canadá (-10%). Los principales destinos de productos españoles fueron Francia (15% del total) y Alemania (11%).