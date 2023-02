¿Le ha llegado una promoción de Dia? Cuidado, es una estafa

No es nada nuevo afirmar que los alimentos se han ido encareciendo notablemente en el último año y que, por consiguiente, llenar la cesta de la compra supone todo un reto para muchas familias en nuestro país. Ante este escenario inflacionista, los consumidores han tenido que apostar por las marcas blancas, comprar productos de temporada o incluso aprovechar las ofertas para recudir su gasto en alimentación y no llegar a fin de mes con el agua al cuello.

Los supermercados, pese a haber sido tachados de "capitalistas despiadados" por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra -quién afirmó que estas cadenas eran responsables de hacer crecer la inflación para aumentar sus márgenes-, han ido lanzando cupones descuento y ofertas para que sus clientes puedan conseguir productos mas económicos y, en definitiva, un ahorro significativo para sus bolsillos. Por su parte, la compañía española Dia sorteó el pasado día 2 de febrero, a través de sus redes sociales, un cupón de 50 euros para hacer la compra en sus establecimientos. Esta publicación no tardó en tener miles de interacciones, ya que dicha cuantía puede "hacerle el mes" a aquellas familias más necesitadas.

Sin embargo, esta necesidad también puede ser utilizada para hacer el mal, ya que los delincuentes han lanzado promociones y sorteos falsos asociados a la marca que han estado circulando estos días por la red para intentar engañar a aquellos usuarios más vulnerables.

La cadena de supermercados Dia han alertado a sus seguidores de una estafa de un supuesto bono de compra y un sorteo de 2.500 cupones de 500 euros. "En las últimas horas se están difundiendo dos promociones falsas asociadas a la marca Dia", avisan. Asimismo, desde esta compañía recuedan que "cualquier promoción o sorteo se comunica a través de nuestros canales oficiales", invitando así a comprobar este tipo de ofertas en sus páginas oficiales.

No obstante, esta no ha sido la única cadena se supermercados que ha estado en el punto de mira de los estafadores, sino que marcas tan conocidas como Lidl o Mercadona, entre otras, también han sido el objetivo de estos fraudes en numerosas ocasiones. En este sentido, la identidad de la compañía de Juan Roig fue suplantada en verano de 2021 por los ciberdelincuentes para promocionar falsos cupones por valor de 500 euros o incluso mandaban correos donde pedían rellenar una encuesta falsa a cambio de recibir compras gratuitas.

Dado que las estafas por internet están a la orden del día, organismos como la Guardia Civil ofrecen una serie de consejos para hacer una compra segura por internet y no caer en la trampa de los delincuentes. En este contexto, es importante desconfiar de grandes ofertas a través de la red; no realizar compras en aquellas páginas que desconocemos o que no parecen seguras; y ser precavidos con nuestros datos personales.