Los beneficios de la banca volverán a la normalidad en 2 años años

La banca española obtuvo el pasado año un beneficio atribuido de 12.060 millones de euros, lo que supone un incremento de 4.090 millones respecto al año anterior. Esta diferencia recoge ya las pérdidas contabilizadas por Banco Popular en 2016. Sin tener en cuenta esta circunstancia, las ganancias habrían subido un 5,3%. Para José María Roldán, presidente de la AEB por otros cuatro años más, el balance consolidado del sector da «muestras de un crecimiento moderado como en el ejercicio anterior, como consecuencia de los bajos tipos de interés y de la persistencia en la estabilidad de la demanda del crédito». Roldán destacó ayer que el sector sigue lidiando con tipos a corto plazo negativos «más intensamente negativos que en 2016». El margen de intereses marcó un nuevo récord y superó por vez primera los 59.000 millones, un 4,5% más que en 2016.

La rentabilidad del sector ha subido del 4,09% al 6,16% en términos de beneficio sobre recursos propios y apenas alcanza el 0,60% sobre activos totales. El presidente de la Asociación Española de Banca que es «difícil ser rentable en nuestra actividad principal». En su opinión, «la banca tiene que ser capaz de mejorar sus resultados», después de haber destinado 260.000 millones de euros a provisiones desde el comienzo de la crisis. Para ello, la base estará en la reducción de los activos improductivos y en la normalización de la política monetaria a finales de año.

Roldán cree que el proceso de fusiones en España ya se ha acometido, aunque no descarta procesos adicionales. En dónde es necesario poner las condiciones necesarias en la UE para que lleven a cabo fusiones transfronterizas. Para ello es necesario que progrese la unión bancaria. «Ahora no es posible; no hay una regulación homogénea». Lo que sí parece más claro es que el proceso de digitalización de la banca siga reduciendo el número de oficinas bancarias.

El crédito a la clientela se situó en 709.000 millones de euros, un 2,5% menos que en 2016, lo que supone un descenso de 18.000 millones. Los depósitos de clientes se han situado en 654.000 millones, con una caída interanual de 47.000 millones.

Roldán señaló que Europa no debería tener miedo a ser más transparente, en alusión a las dudas suscitadas por la JUR en las operaciones de rescate.