Magyar Vagon admite que el éxito de su OPA está en riesgo si no hay una pronta respuesta del Gobierno

Ganz-MaVag Europea, el consorcio húngaro pilotado por la firma Magyar Vagon que ha lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) para comprar Talgo, no tiene claro que pueda cerrar con éxito la operación si su tramitación se prolonga en el tiempo. Así se lo ha reconocido a los sindicatos de la compañía española András Tombor, uno de los directivos húngaros que pilota el proyecto.

Tombor mantuvo el miércoles una reunión con los representantes de los trabajadores en la que volvió a reiterarles su intención de mantener la sede de Talgo en España, así como sus centros de producción, al tiempo que reconoció que van a producir en Hungría con la tecnología e i+D de Talgo. No obstante, Tombor también instó a los sindicatos a ayudar para facilitar la OPA, ya que no esperan que la respuesta del Gobierno sea rápida, y ponen en duda la viabilidad del acuerdo si el plazo se alarga indefinidamente, según han explicado desde UGT.

La oferta del consorcio húngaro, que el Ejecutivo no ve con buenos ojos tanto por cuestiones geoestratégicas -por la proximidad del Ejecutivo húngaro a Rusia- como de soberanía tecnológica, está precisamente en manos del Ejecutivo. Ganz-MaVag presentó el folleto de la OPA el pasado 4 de abril. El contenido del documento todavía no es público dado que la operación está sujeta a la autorización del Gobierno, que se pronunciará una vez que haya recibido el informe preceptivo, aunque no vinculante, de la Junta de Inversiones Exteriores (JINVEX), un órgano en el que participan diversos ministerios pilotado por la Secretaría de Estado de Comercio, que dispone de tres meses para su evaluación. Este organismo tiene en su poder la documentación sobre la oferta desde el pasado 22 de marzo, tal y como confirmó el consorcio húngaro al regulador bursátil cuando depositó el folleto de la OPA.

Oferta alternativa

El Gobierno, además, está tratando de impulsar una contraoferta española con la que desactivar la OPA lanzada por el consorcio húngaro sobre Talgo. Para empujar esta alternativa, el Gobierno se ha puesto en contacto con Criteria, al que ha pedido que lidere la oferta española. El "holding" inversor de La Caixa está analizando en este momento una operación en un sector en el que no tiene presencia y que tampoco considera, a priori, estratégico en su hoja de ruta, por lo que algunas fuentes apuntan a que su involucración pasaría por encontrar un socio industrial que le apoyase en el proyecto.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha invitado a los otros fabricantes ferroviarios con presencia en España, Alstom, CAF o Stadler, a participar en la operación el día que anunció el movimiento del Gobierno para neutralizar la OPA húngara. Pero hasta ahora, ninguno ha dado muestras de interés por la misma.

Inquietud

La plantilla de Talgo vive con inquietud la situación que se ha generado en torno a la compañía. La reunión con Tombor no les sirvió para despejar las dudas tienen sobre la OPA en un momento, explican fuentes sindicales, en el que lo que la compañía necesita precisamente es "una solución rápida a sus problemas de capacidad productiva".

Talgo, recuerdan estas fuentes, está al límite de su capacidad industrial con una cartera de pedidos que excede los 4.000 millones de euros y que a duras penas puede afrontar. Y si quiere competir por nuevos contratos para seguir creciendo, necesita una solución a esta limitación, añaden. Por eso, y dado que el Gobierno se opone a la OPA húngara, desde los sindicatos, como recordó en una nota CSIF, han emplazado al Ejecutivo a que no demore este proceso y que actúe con "responsabilidad y transparencia".