María Emilia Adán: "La digitalización del sistema registral es un hito para nuestra historia jurídica"

¿Qué va a suponer la digitalización del sistema registral para el registrador?

Supondrá la consolidación del Registro electrónico. Si bien durante los últimos años se ha acometido un continuo proceso de modernización de sistemas y procedimientos que han permitido, por ejemplo, ofrecer servicios como la obtención de publicidad registral online desde cualquier lugar del mundo, desde ahora se materializará de forma oficial todo el procedimiento de modernización tecnológica. En este sentido, cualquier documento que deba ser firmado por el registrador, lo será con su firma electrónica cualificada, algo que otorgará mayor certeza y seguridad a la firma de los asientos que, sin necesidad de impresión, quedarán bajo la salvaguarda de los tribunales una vez rubricados. Así se garantizará la publicidad dinámica online, que promoverá la transparencia, ya que permitirá saber en tiempo real el estado de titularidad y cargas de las fincas y la situación de las sociedades mercantiles.

¿Cuáles serán las ventajas para el ciudadano?

A través de la Sede electrónica, se impulsarán una serie de servicios que no existían hasta el momento, como las carpetas registrales en las que el usuario podrá encontrar todas las notificaciones, comunicaciones, expedientes y procedimientos derivados de su relación con los registros. Entre los nuevos servicios registrales, destaca el denominado «Cómo va lo mío», que permitirá consultas en torno a la situación de procedimientos, para saber en qué momento exacto se encuentra su petición, gestión o trámite. También un servicio de comprobación de Código Seguro de Verificación (CSV). Del mismo modo, se incorporará la vídeo asistencia en la búsqueda del asesoramiento personal para todas las personas que lo soliciten, de modo que los usuarios puedan acceder telemáticamente a todos los servicios y trámites registrales, conocer el estado de tramitación de un procedimiento y recibir las comunicaciones de los Registradores que deben realizarse preferentemente de forma telemática. Además, las sociedades de responsabilidad limitada cuyas aportaciones sean dinerarias podrán constituirse íntegramente en línea.

¿No hay riesgo de que aumente la brecha digital entre ciudadanos?

No, porque por ejemplo si un ciudadano ve que su título o documento no es electrónico, podrá seguir yendo al registro, el personal le cogerá su título físico y lo transformará en digital para poder operar con él. Se le devolverá al final del procedimiento de manera que el usuario no habrá tenido ningún carga adicional por querer realizar la gestión de manera presencial. En síntesis, se potenciará la transparencia, la interoperabilidad y se promoverán facilidades para el ciudadano sin olvidar que el trato y la atención personal continúan.

¿Ha llevado mucho tiempo materializar esta transformación?

El problema ha estado en los Registros. Por un lado, estaba funcionando la fe pública, con el papel, con los sistemas tradicionales que implementó en su día la Ley Hipotecaria de 1861 y sobre esa base se han ido aplicando los distintos avances tecnológicos. ¿Qué ha supuesto la Ley 11/2023? Evitar esa descoordinación, pasar la fe pública al folio registral. La transformación se ha realizado en el plazo de un año porque ya teníamos mucho adelantado. En el último año nos hemos ocupado del encriptado de la información. Los datos viajan encriptados por la red a tres centros de replicación distintos. Hemos diseñado junto con el Incibe y el Centro Criptológico Nacional, coordinados con la Dirección General de Seguiridad y fe pública, un sistema de seguridad ejemplar. Hasta el registro más pequeño de España tiene la misma tecnología que otro grande, porque todos los datos están encriptados.

¿Qué sienten al haber dado este salto?

Nos sentimos muy orgullosos porque ha sido trascendental para la historia jurídica de España. Quiero reconocer la labor de los oficiales, auxiliares y personal de los distintos registros que han trabajado codo con codo con los registradores para dar un mejor servicio a los ciudadanos. La aportación histórica de los registradores en términos de innovación, ha sido clave para la salvaguarda del Estado de Derecho y de las libertades públicas, algo que ha contribuido al progreso de nuestro país ofreciendo certidumbre, seguridad jurídica y estabilidad social. La nueva era digital combinará la innovación tecnológica con la atención presencial al ciudadano.