Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro: "Aquí se respeta la ley. No es necesario destrozar los derechos humanos para tener seguridad"

Su palabra es ley, como dicta la famosa ranchera del gran Vicente Fernández. Y es que el gobernador de Querétaro aseguró en enero a LA RAZÓN que estaba trabajando en una conexión directa con Madrid. Dicho y hecho, desde octubre, todos los jueves y domingos ambas ciudades estarán unidas por Iberojet. No por un chárter, sino por vuelo regular. Primer espada del conservador PAN, reitera que su deseo es abandonar la política en cuanto termine su mandato para retomar la actividad empresarial -es fundador de los "súper" Los Asturianos, en honor a su madre, de esos orígenes-. Quizá por ello, y porque por segunda vez no sale de él ni una sola mala palabra contra la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, de quien le separa un océano ideológico, alguien debería pensar en el activo político que atespra. Mal que le pese.

-¿Qué implica para Querétaro esta conexión directa y regular con Madrid?

- Seríamos el cuarto estado con un destino hacia Europa. Nos sirve para llevar un poquito de Querétaro a Europa y al mundo, y traer Europa a Querétaro, donde tenemos todo para dar. Negocios y turismo en un lugar seguro. El verdadero México, en un entorno seguro, con gente amable y de bien, con buenos restaurantes y buenos hoteles. Solo en las zonas cercanas a Querétaro, sin tener en cuenta Ciudad de México e Hidalgo, 150.000 personas viajan al año a Madrid y estoy seguro que la gran mayoría de ellas quisieran salir desde Querétaro que desde cualquier otro aeropuerto cercano. Además, se está haciendo un tren de pasajeros que unirá en una hora y media Querétaro y Ciudad de México. Creemos que muchas personas que viven en Ciudad de México, con un aeropuerto rebasado, puedan tomar este vuelo.

- Tienen hasta vinos de categoría...

-En la zona del semi-desierto. Buen vino, con grandes premios internacionales. Blancos y tintos. La región del semi-desierto, donde están los viñedos, recibe casi dos millones de visitantes. Hay hoteles y se casa mucho la gente. Está la Peña de Bernal, que es el tercer monolito más grande del mundo, o la zona de la Sierra Gorda, con siete pueblos mágicos, que hay que visitarlos. Y solo a cinco minutos del centro del municipio del Querétaro hay una pirámide de 5.000 años. En Querétaro empezó todo: la independencia, se terminó la intervención francesa y la revolución se hizo Constitución. Solo hemos dado buenas noticias. Ojalá hubiera más "Querétaros" en el país.

- Vamos, que no es para ir dos días, sino una semana...

-Teníamos una vocación de turismo de negocios, pero nos estamos abriendo al turismo de bodas, al ecológico, religioso y cultural.

-Con solo 2,5 millones de habitantes, un aluvión de turistas... ¿Hay turismofobia?

-Ríe. No, al contrario. Los recibimos con mucho cariño. El que va una vez, se enamora y regresa. Tenemos las carreteras más seguras del país,

-¿Se puede conducir de noche?

-Se puede y si pasa algo, los agarramos. No hay impunidad, a eso le apostamos, Somos el primer lugar en certidumbre jurídica, en paz social y en ausencia de corrupción. Por algo nos eligió Iberojet.

- Cerraron el año con 200 empresas españolas en Querétaro, ¿han aumentado en estos cinco primeros meses del año?

-Acabamos de tener una reunión con Malaza, una empresa española que fabrica muebles, y nos ha anunciado que duplica su inversión. Airnova, de componentes aeroespaciales e ITP, que fue la primera empresa aeroespacial que llegó a Querétaro y es un emblema. Somos el cuarto destino de inversión extranjera en este sector (no solo componentes, también diseño y combustible sostenible SAF). Y Banco Santander está mudando el corporativo desde la capital. Por eso, porque tenemos buen transporte público, estamos cercanos a los dos océanos, y tenemos un aeropuerto con su aduana interior, creemos que se va a ampliar la frecuencia de dos vuelos semanales en un corto plazo. La demanda así lo está pidiendo. Tenemos más de cinco vuelos a Houston, Dallas, Detroit, Atlanta... Acabamos de inaugurar con Los Ángeles y se está buscando ruta a Panamá.

- La tasa de homicidios de México triplica la de Querétaro. ¿Cómo han arrancado el año y cuál es la receta?

-Igual. Estamos en 7 homicidios cada 100.000 habitantes por los 24 de México o los 14 de Houston. No es un tema de mi gobierno, lleva trabajándose de hace muchos años. Somos la única policía del país que tiene todos los certificados de confianza que da el Gobierno Federal. Hay transparencia y seguridad jurídica. Ocho de cada diez homicidios son esclarecidos.

-¿Es una política similar a la Bukele en El Salvador?

-No. Tenemos el mejor sistema penitenciario del país. No es necesario destrozar los derechos humanos para tener seguridad, es la única forma y lo contrario sería un fracaso de Estado. En Querétaro se respeta la ley y el orden. Las empresas que llegan aquí y las propias son socios del Gobierno y debemos cuidarlos. Porque la mejor forma de reducir la pobreza es la empresa.

-¿Al margen de la seguridad, qué beneficios encuentran las empresas en Querétaro?

-No apoyamos con recursos económicos. Sí en el aterrizaje, en la capacitación de los trabajadores, en la búsqueda de la mejor mano de obra de México. Ayudamos en los trámites, pero no regalamos tierras ni condonamos impuestos. Cuando me dicen, otros estados me dan tanto o me regalan tanto yo les digo "no te cases por dinero, hay que casarse por convicción". El que llega a Querétaro, amplía el negocio.

-¿Qué nuevos proyectos tienen en cartera?

-Después de la inversión de 5.500 millones de dólares de Amazon, tenemos más de 32.000 millones de pesos en cartera que generarían 8.000 nuevos empleos y seis nuevos centros de datos en proyecto.

-¿Se han dejado sentir los aranceles de Trump?

-Ha metido incertidumbre y eso no es bueno para ninguna economía. Sin embargo, no ha afectado a ninguna empresa queretana. En este sentido, creo que la presidenta Sheinbaum ha manejado bien la relación con Trump, que no es fácil. Y eso nos ha ayudado a que sigan llegando las inversiones. Además, en seguridad, como Estado tenemos muchos convenios con agencias estadounidenses sobre armas y antecedentes. De 20.000 millones de dólares que exportamos al año, 15.000 se van para EE UU.