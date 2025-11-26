El Mbappé del PP, pendiente del gol

Sam Walton (1918-1992), el fundador de la gran cadena de distribución estadounidense Walmart, decía que «las expectativas altas son la llave para alcanzarlo todo».Alberto Nadal, responsable del área económica del PP, intervino ayer en el foro de LA RAZÓN. Lo presentó Miguel Tellado, secretario general de los populares, es decir, el número dos de Alberto Núñez Feijóo. Explicó que Nadal, fichado el verano pasado por el PP, «es nuestro Mbappé», para luego lanzar su ración de crítica a Sánchez y a su Gobierno. El nuevo cerebro económico del partido de la oposición hizo un diagnóstico preciso, sucinto y certero de la economía española y, entre otras cosas, desmontó el mito sanchista de que la economía «va como un cohete». El PIB sube, pero gracias al fuerte aumento de la inmigración y al alza permanente del gasto y el endeudamiento. «No es sostenible ni sano», precisó.

Nadal defiende que «hay que rescatar a las clases medias», cada vez «menos media» con Sánchez. Además, también hay menos propietarios y «trabajar ya no garantiza salir de la pobreza». «En España –apuntó– trabajar no es rentable», y en muchos casos resulta más cómodo no hacerlo para poder beneficiarse de todo tipo de ayudas. Las subidas forzadas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) provocan que cada vez haya más trabajadores con sueldos iguales o muy similares al SMI, mientras la tasa de ocupación en España es todavía muy inferior a la de países como Francia o Alemania.

Nadal critica una presión fiscal en la que se da la paradoja de que es algo inferior a la media de la Unión Europea, pero la carga fiscal que sufren quienes trabajan es muy superior. Sostiene que es imprescindible una reforma fiscalque permita que «trabajar sea rentable», sin olvidar la necesidad de reducir los excesos regulatorios que asfixian a la economía y que explican que España tenga tantas microempresas y muy pocas con más de 50 trabajadores. Nadal habla de la revolución de la IA (inteligencia artificial), de sustituir mentes por máquinas. Un diagnóstico luminoso al que sólo le faltaría que el Mbappé económico del PP marque de verdad los goles y confirme que «las expectativas altas son la llave para alcanzarlo todo», como decía Sam Walton.