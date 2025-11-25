Acceso

Alberto Nadal: "Hace falta un gobierno del PP que devuelva a las clases medias el orgullo de ser el núcleo central del país"

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP asegura que el Ejecutivo socialista ha castigado a los trabajadores y que trabajar "ya no garantiza salir de la pobreza"

Alberto Nadal, hoy, durante el desayuno informativo organizado por LA RAZÓNAlberto R. RoldánLa Razón
Alberto Nadal está convencido de que España necesita un Gobierno del PP para recuperar a su clase media. Porque sin clase media, según ha demostrado la historia, ninguna nación prospera, según ha asegurado hoy el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP en un encuentro informativo organizado por LA RAZÓN en el que han participado Menchu Lapeña, jefa de Economía de Antena 3 Noticias; Julián Cabrera, director de informativos de Onda Cero; Ángela Vera, periodista de La Sexta; y Carmen Morodo, subdirectora de LA RAZÓN; y que ha sido presentado por el director del diario, Francisco Marhuenda.

El que fuera secretario de Estado de Energía y también de presupuestos ha diseccionado durante su intervención de forma pormenorizada los males que, a su juicio, aquejan a la economía española. Y que, a su parecer, no son pocos.

Nadal ha criticado que, desde que gobierna Sánchez, "la clase media decrece, va disminuyendo" y ha desgranado una serie de indicadores que, a su entender, desmontan el relato del Gobierno de que la economía española va como un tiro como que la productividad por ocupado es un 0,9% inferior a la de 2018, que el salario mediano entre 2017 y 2023 ha descendido en términos reales, que la inflación ha subido un 23% y los precios de los alimentos un 38% desde que gobierna el PSOE o que, en estos años, hay un 3% menos de propietarios, pero que en el segmento de edad de entre 30 y 44 años ha caído 8 puntos, del 60,7% al 52,9%.

Cambios necesarios

El dirigente popular ha asegurado que si el crecimiento se sostiene en España es por el "desaforado" crecimiento de la población" y del gasto público sin reducción del endeudamiento, algo que, ha advertido, "nos hará vulnerables".

Frente a esta situación, Nadal cree que lo que hace falta es "un gobierno del PP que devuelva a las clases medias el orgullo de ser el núcleo central del país". Para conseguirlo, el que fuera secretario de Estado de Energía y también de Presupuestos ha afirmado que urge acometer reformas en materia fiscal, de regulación y burocracia, de energía, de formación y de tecnología. Porque, como ha dicho, España tiene "los ingredientes para reconstruir su clase media" y acercar su renta per cápita a la de otros países similares al nuestro. "Tenemos muchos elementos para hacer de España uno de los países más avanzados de Europa. Buenos profesionales, recursos energéticos, una economía abierta, acostumbrada a exportar, infraestructuras potentes...", ha resumido.

