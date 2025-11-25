Alberto Nadal: "Hace falta un gobierno del PP que devuelva a las clases medias el orgullo de ser el núcleo central del país"

Alberto Nadal está convencido de que España necesita un Gobierno del PP para recuperar a su clase media. Porque sin clase media, según ha demostrado la historia, ninguna nación prospera, según ha asegurado hoy el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP en un encuentro informativo organizado por LA RAZÓN en el que han participado Menchu Lapeña, jefa de Economía de Antena 3 Noticias; Julián Cabrera, director de informativos de Onda Cero; Ángela Vera, periodista de La Sexta; y Carmen Morodo, subdirectora de LA RAZÓN; y que ha sido presentado por el director del diario, Francisco Marhuenda.

El que fuera secretario de Estado de Energía y también de presupuestos ha diseccionado durante su intervención de forma pormenorizada los males que, a su juicio, aquejan a la economía española. Y que, a su parecer, no son pocos.

Nadal ha criticado que, desde que gobierna Sánchez, "la clase media decrece, va disminuyendo" y ha desgranado una serie de indicadores que, a su entender, desmontan el relato del Gobierno de que la economía española va como un tiro como que la productividad por ocupado es un 0,9% inferior a la de 2018, que el salario mediano entre 2017 y 2023 ha descendido en términos reales, que la inflación ha subido un 23% y los precios de los alimentos un 38% desde que gobierna el PSOE o que, en estos años, hay un 3% menos de propietarios, pero que en el segmento de edad de entre 30 y 44 años ha caído 8 puntos, del 60,7% al 52,9%.

Cambios necesarios

El dirigente popular ha asegurado que si el crecimiento se sostiene en España es por el "desaforado" crecimiento de la población" y del gasto público sin reducción del endeudamiento, algo que, ha advertido, "nos hará vulnerables".

Frente a esta situación, Nadal cree que lo que hace falta es "un gobierno del PP que devuelva a las clases medias el orgullo de ser el núcleo central del país". Para conseguirlo, el que fuera secretario de Estado de Energía y también de Presupuestos ha afirmado que urge acometer reformas en materia fiscal, de regulación y burocracia, de energía, de formación y de tecnología. Porque, como ha dicho, España tiene "los ingredientes para reconstruir su clase media" y acercar su renta per cápita a la de otros países similares al nuestro. "Tenemos muchos elementos para hacer de España uno de los países más avanzados de Europa. Buenos profesionales, recursos energéticos, una economía abierta, acostumbrada a exportar, infraestructuras potentes...", ha resumido.