Freedom24 nombra a Pedro Santa Cruz como nuevo director en España con el objetivo de alcanzar los 100.000 clientes en tres años

La plataforma europea de inversión online Freedom24 ha nombrado a Pedro Santa Cruz como director de su filial en España con el objetivo de reforzar su presencia y consolidar su crecimiento en uno de los mercados que considera más dinámicos de Europa, según ha informado en una nota de prensa.

El nombramiento forma parte de la estrategia de Freedom24 para acelerar su expansión en el sur de Europa, con España como mercado clave. La inversión minorista ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsado por la digitalización y la búsqueda de alternativas de ahorro más rentables. Y Freedom24, la división europea de Freedom Holding Corp. (compañía fundada por Timur Turlov, que cotiza en Nasdaq y recientemente se ha incorporado al índice Russell 3000 con una capitalización bursátil superior a los 9.000 millones de euros), aspira a convertirse en un referente para los inversores españoles que buscan una plataforma segura, accesible y transparente, según la compañía.

Pedro Santa Cruz La Razón

La empresa cuenta ya con más de 31.000 clientes en España y, con un enfoque centrado en ampliar su base de usuarios y fortalecer la relación con los clientes, Freedom24 se propone alcanzar los 100.000 clientes en los próximos tres años.

Freedom24 España está constituida como agente vinculado de la entidad principal Freedom24, lo que le permite ofrecer asesoramiento financiero directo y un servicio de atención personalizado a los clientes españoles. Con esta estructura, la compañía prevé ampliar su equipo local con entre cinco y siete asesores financieros de aquí a finales de 2025, reforzando así su capacidad de servicio y crecimiento en el mercado nacional.

"En Freedom24 queremos hacer que el mundo de los instrumentos financieros y de la bolsa sea más accesible para todos, ofreciendo una amplia gama de alternativas que permitan proteger y preservar el patrimonio a largo plazo”, ha explicado Pedro Santa Cruz, director de Freedom24 España. "Nuestro objetivo es seguir creciendo en el país y acercar a un número cada vez mayor de usuarios un modelo de inversión sencillo, transparente y orientado a la preservación del poder adquisitivo".

Con una sólida formación en economía y mercados financieros, Santa Cruz es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Instituciones y Mercados Financieros por CUNEF.

Su trayectoria profesional incluye posiciones en Hipoges, Axactor, Finsolutia y BNP Paribas, donde adquirió una amplia experiencia en gestión de activos y carteras.

Entre las prioridades del nuevo director figura el fortalecimiento de la educación financiera mediante webinars, cursos y encuentros con inversores minoristas. “En un contexto inflacionario como el actual, es más importante que nunca ofrecer formación y acceso a productos que ayuden a las personas a mantener su poder adquisitivo y proteger sus ahorros”, añade Santa Cruz.