Menos burocracia: los perceptores del subsidio por desempleo podrán acceder directamente al IMV en noviembre

Los perceptores del subsidio por desempleo que cumplan las condiciones para percibir el ingreso mínimo vital (IMV) podrán hacerlo de forma directa y automática a partir de noviembre, una vez que se ponga en marcha la pasarela entre los servicios públicos de empleo (SEPE) y la Seguridad Social. Así lo ha explicado este jueves en un acto por el Día Internacional de la Pobreza la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez, quien ha detallado que, de esta forma, "las personas que pasen a agotar el subsidio pasarán a percibir directamente el IMV, siempre que cumplan los requisitos". La puesta en marcha de esta pasarela entre el SEPE y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se producirá el próximo 22 de noviembre.

"Sabemos que algo más del 40 % de las personas que podrían llegar al IMV y no lo ha hecho están percibiendo ingresos, en la mayoría de los casos procedentes del subsidio por desempleo", ha detallado Rodríguez. Hay otro porcentaje que no solicita el IMV teniendo derecho a ello porque está trabajando y la cuantía de ayuda a la que tendría derecho es tan baja que no les compensa el trámite administrativo que supone solicitarla, ha explicado. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señaló recientemente que el porcentaje de posibles beneficiarios que no solicitan el IMV, la llamada tasa de 'non take-up', se mantuvo en 2023 en el 56 %, dos puntos por debajo de 2022.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha apuntado que el lunes de la semana que viene se reunirá la Comisión de Seguimiento del IMV en Navarra, en la que se reúne con comunidades autónomas y la federación de municipios y provincias (FEMP). En dicho encuentro, Saiz volverá a realizar a pedir a las distintas regiones que mejoren sus rentas mínimas autonómicas, ya que 12 de las 17, también las dos ciudades autónomas, han optado por reducirlas, siendo Cataluña, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y Canarias, las únicas que las han mantenido. "Hago un llamamiento a todas las comunidades autónomas para que rectifiquen y sumen esfuerzos al IMV. No es momento de recortar sino de multiplicar", ha señalado a Efe.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado este jueves que el "escudo protector" del Gobierno ha logrado la menor tasa de pobreza en los últimos 10 años. "Las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno desde la pandemia -Ingreso Mínimo Vital (IMV), subida del salario mínimo, la rebaja del IVA, los topes a la factura de la luz y del gas o la revalorización de las pensiones- han evitado que 10,8 millones de personas caigan en situación de pobreza", ha explicado la ministra en rueda de prensa en el ministerio.

Según ha señalado, el Ministerio ha analizado la evolución de las tasas de riesgo de pobreza y de pobreza severa en España, con datos de Eurostat y del Instituto Nacional de Estadística. En este sentido, ha dicho que la tasa de riesgo de pobreza ha pasado de 21,7 puntos porcentuales en 2021 a 20,2 en 2023, lo que supone la tasa más baja desde 2015. Además, la ministra ha recalcado que, según la EAPN, si las familias solo hubieran contado con sus ingresos reales, sin ayuda del Estado, la tasa de pobreza se situaría en el 42,6%. En cuanto a la tasa de riesgo de pobreza severa, se ha pasado de 10,2 puntos porcentuales en 2021, a 8,3 puntos en ese mismo 2023, siento también la tasa más baja desde 2015.

En todo caso, Saiz ha expuesto que estos datos no les dejan "tranquilos" y que no se "conforman", por lo que se ha comprometido a "seguir luchando" contra la pobreza, que ha dicho que "es una prioridad". En esta línea, ha expuesto que los recortes que afectan a familias y hogares no son "la receta" para combatir la crisis económica o de cualquier otro tipo.