El mercado de coches segunda mano baja, pero los precios suben

El parque automovilístico nacional cada día está más envejecido, con una media de antigüedad de 14,2 años, pero como contraste, el mercado de coches de segunda mano desciende y sus precios no dejan de subir. Al precio medio de oferta del vehículo de ocasión en España no hay, de momento, quien le ponga freno. En marzo creció un 7,6%, lo que supone el mayor incremento interanual desde octubre de 2022, cuando subió un 8,6% y el octavo crecimiento consecutivo desde agosto de 2023. Si nada lo para, en breve podrían volver a alcanzarse cifras de crecimiento de doble dígito, algo que no pasa desde septiembre de 2022, cuando lo hizo un 10,5% tras encadenar 16 meses de subidas porcentuales con dos cifras.

Pero si este crecimiento del precio medio es realmente llamativo, aún lo es más el incremento del vehículo seminuevo en marzo: un 15,5%. Comprar un coche de menos de un año en marzo costó de media 43.343 euros. Esta subida del precio medio de oferta tiene especial valor porque el mes pasado ya lo hizo un 13,7%, lo que pone de manifiesto el importante incremento de precio que están registrando los vehículos de menos de 12 meses de antigüedad.

Según un estudio realizado por el portal coches.net, el precio medio de oferta del vehículo de segunda mano en España se sitúa en los 20.593 euros, un 1% más caro respecto al mes pasado. Sigue siendo, no obstante, inferior al récord absoluto, que se registró en septiembre de 2023, alcanzando los 20.764 euros, pero se va acercando de nuevo a esa cifra.

Según el criterio de la antigüedad, los datos confirman que los coches de segunda mano de más de diez años son, con diferencia, los más vendidos en España: 97.704 unidades en marzo, lo que supone más de la mitad del total (57%). Excepto los vehículos entre 1 y 3 años, cuyas ventas crecieron en marzo un 5%, en todas las otras franjas se produjeron caídas, siendo la más pronunciada la de los coches de entre 3 y 5 años: un -22,8%. Por ello, la edad media del parque no deja de crecer.

Por combustible, llama la atención que, de nuevo, el precio medio de oferta de los híbridos y eléctricos prácticamente se mantiene en los 33.509 euros tras los importantes incrementos de épocas anteriores. En cambio, aumenta un 2,8% el precio medio de los vehículos de ocasión propulsados por diésel y se fija en 17.682 euros, y de gasolina, que lo hacen incluso más: 3,1%, hasta llega a 20.099 euros.

Debido a la crisis económica, una buena parte de los compradores se decantan por los vehículos más antiguos y, por lo tanto, más asequibles. Y ello provoca que no descienda la edad media de los automóviles que circulan por nuestras carreteras, que cada mes aumenta. Los coches diésel continúan siendo los más vendidos. La oferta de coches propulsados por gasolina creció un 17,4%, mientras que la de diésel cayó un 3,1%. Sin embargo, la verdadera noticia estuvo en los híbridos y eléctricos, cuya oferta continúa multiplicándose. Un 111% en marzo respecto al mismo periodo del año anterior. La oferta de los vehículos seminuevos, es decir los de menos de un año, también se disparó un 118,5%, respecto a marzo de 2023, en sintonía con el crecimiento de un 112% de febrero.

La mencionada subida del 15,5% de los seminuevos contrasta con el escueto aumento de los vehículos entre 1 y 3 años, de solo un 1,1%. En todas las demás franjas los incrementos han oscilado entre el 4,1% (entre 6 y 10 años) y el 6,7% (más de 10 años). En estos últimos, el precio medio se sitúa en los 9.193 euros.

Los 170.509 coches de segunda mano vendidos en España en marzo, según los datos de coches.net, indican que las ventas han caído un -12,2% respecto al mismo mes del año pasado. Los coches de ocasión más vendidos en marzo siguen siendo los movidos por diésel con 91.238 unidades y un descenso del 19,5%, a pesar de que representan un 54% del total. Le siguen los de gasolina, con 65.067 unidades, bajada del 14%)y que representan un 38%. Entre los modelos híbridos y eléctricos, el total de cuota en el mercado ya supone el 8%, con crecimientos interanuales del +27,2% en el caso de los eléctricos puros, del +58,8% en el de los híbridos autorecargables MHEV, el 55,8% de los híbridos enchufables.