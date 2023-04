Mercadona recrudece la guerra de precios en los súper y baja 500 productos

Mercadona mueve ficha con los precios... con todo lo que eso supone para el sector de la distribución alimentaria. La principal cadena de supermercados del país, que acapara casi un tercio de la cuota de mercado; ha anunciado hoy que, tras comprobar que los costes, aunque lentamente, están bajando, va a ajustar sus precios de venta desde este mes de abril en 500 de sus productos de consumo diario hasta final de año. De esta manera, “El Jefe”, como denomina la compañía valenciana al cliente, podrá beneficiarse de antemano de esta reducción de costes y percibir hasta un ahorro de 150 euros anuales en su cesta de la compra en plena espiral inflacionaria de los alimentos.

La iniciativa, que según Mercadona se lleva a cabo sin tocar la calidad de los productos y garantizando la sostenibilidad de toda la cadena alimentaria (proveedores, sector productivo, de la empresa y de los trabajadores), supondrá según sus cálculos un ahorro para los clientes de 200 millones de euros de aquí a final de año, y tendrá un impacto en el margen de la compañía de -0,6 puntos, que se suman a la reducción realizada por la empresa de -1,1 puntos desde 2020 para minimizar el importante incremento de los precios de coste en origen y la industria.

La bajada de precio de estos 500 productos, muchos de los cuales estarán debidamente identificados en la tienda, se aplica a numerosos alimentos de consumo diario disponibles en distintas secciones y negocios, como en los productos en conserva como el atún, los lácteos como algunos quesos y yogures, frutos secos, aceites, limpieza y mantenimiento del hogar, alimentación para mascotas, bollería, bodega y perfumería; entre otros. Asimismo, en el caso de los productos frescos, la compañía aprovechará las oportunidades de mercado para bajar el precio. Un ejemplo de ello ha sido el calabacín, pescado, pechugas de pavo, etc.; todos estos productos irán también debidamente identificados, según ha explicado en un comunicado.

El movimiento de Mercadona llega después de que Eroski anunciase hace un mes que va a invertir 100 millones de euros en dos años para reducir el precio de 1.000 de sus referencias y combatir así la inflación. La cooperativa vasca explicó que más de 600 productos tendrán un precio de 2 euros o menos y otros 200 de 1 euro o menos.

Presión del Gobierno

Las campañas de ambos supermercados se han producido, además, después de que el ala morada del Gobierno haya exigido la intervención directa del sector para reducir los precios de los alimentos. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró a finales de febrero que los grandes supermercados actúan como un oligopolio que hay que intervenir. Díaz subrayó que cinco grandes supermercados se reparten más del 50% de la cuota de mercado y que eso constituye un "oligopolio", algo que conlleva "muchísimos riesgos". Por tanto, dijo que es "clara" y que el Gobierno debe situarse al lado "de la mayoría social" y no de los grandes supermercados.

La posición de Díaz, sin embargo, no es compartida por el sector socialista del Gobierno, empezando por el ministro de Agricultura, Luis Planas, que considera que los supermercados "no se están forrando". "Creo que no se están forrando, es una cuestión de apreciación. La competencia en España es muy fuerte y los ciudadanos igual que en las elecciones decidimos con una papeleta, aquí lo hace con un ticket de compra. El que no está contento que se vaya a otra tienda o supermercado", aseguró Planas, que ya entonces afirmó también que desde el Ejecutivo consideraban que los costes habían tocado techo.