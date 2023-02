Díaz: los "súper" más grandes forman un oligopolio y hay que intervenir los precios de los alimentos

La vía de agua que ha abierto en la coalición de Gobierno la forma de abordar el problema de la alta inflación de los alimentos se ensancha. Si primero ha sido Unidas Podemos la que ha vuelto a la carga para reclamar que se intervengan los precios de los alimentos de primera necesidad, ahora es la autora intelectual que lanzara tal medida el pasado mes de septiembre, Yolanda Díaz, la que la secunda. La vicepresidenta segunda ha solicitado hoy que se actúe sobre los márgenes empresariales de los grandes supermercados para abaratar los precios dado que, en su opinión, actúan como "un oligopolio".

Momentos antes de intervenir en la clausura del foro "La Movilidad de Tod@s" que organiza la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), Díaz ha reclamado a la parte socialista del Gobierno medidas más agresivas más allá de bajar el IVA de algunos productos y de pedir a los supermercados que repercutan las posibles bajadas de precios, como pidió ayer al sector el ministro de Agricultura, Luis Planas. Como había hecho antes en sus redes sociales, la vicepresidenta ha asegurado que la Ley de Comercio minorista permite intervenir márgenes empresariales en productos de primera necesidad, que ahora son excepcionalmente "superlativos", ante situaciones excepcionales, como una inflación del 15,3% en los alimentos que hace "imposible" garantizar una alimentación sana y de calidad a muchas personas.

De hecho, Díaz ha subrayado que cinco grandes supermercados se reparten más del 50% de la cuota de mercado y que eso constituye un "oligopolio", algo que conlleva "muchísimos riesgos". Por tanto, ha dicho que es "clara" y que el Gobierno debe situarse al lado "de la mayoría social" y no de los grandes supermercados.

Los precios han hecho cumbre

El discurso de Díaz choca frontalmente con el defendido desde Agricultura. Hoy mismo, tras reunir ayer al Observatorio de la Cadena Alimentaria, Planas ha asegurado que los supermercados "no se están forrando" con el incremento de los precios de los alimentos. "Creo que no se están forrando, es una cuestión de apreciación. La competencia en España es muy fuerte y los ciudadanos igual que en las elecciones decidimos con una papeleta, aquí lo hace con un ticket de compra. El que no está contento que se vaya a otra tienda o supermercado", ha asegurado Planas en el programa "Más de uno" de Onda Cero.

El ministro de Agricultura, que ha afeado a Podemos que utilice términos como "saqueadores" para referirse a los dueños de las cadenas de distribución alimentaria, aseguró ayer que el Gobierno tiene motivos para pensar que los precios de los alimentos han tocado techo y que empezarán a bajar en los próximos meses. Por eso pidió a las cadenas que, cuando lleguen, vayan reflejando en los precios esas caídas y rechazó tomar más medidas.

A Unidas Podemos, sin embargo, le parece que la parte socialista del Gobierno se ha alineado con las compañías del sector en plena espiral inflacionista. Su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado que el año pasado con altos precios de la energía o de los carburantes, no le pidieron a los ciudadanos que buscaran otra gasolinera o empresa energética como ha hecho Planas con los supermercados, sino que toparon el precio del gas y subvencionaron el precio de los combustibles. Por tanto, ha concluido, en este caso la vía más factible para abaratar los alimentos es por un lado fijar un tope a los precios o bonificar, como han propuesto, un 14% el precio de la cesta básica de la compra.