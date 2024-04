El Ministerio de Seguridad Social aprueba que los antiguos becarios puedan cotizar por sus prácticas laborales

Se ha aprobado la orden por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que permitirá a antiguos becarios recuperar el pago de cotizaciones correspondientes a periodos de prácticas formativas o académicas externas realizadas en el pasado. Esta es una medida anhelada por muchos ex alumnos tras la implementación de la cotización de los becarios el pasado mes de enero, y que ha sido catalogado por Elsa Saiz, titular del ministerio, como “un día importantísimo”.

Tendrán acceso a este beneficio, según ha explicado el propio Ministerio de la Seguridad Social, los ex alumnos universitarios, ex alumnos de formación profesional (excepto cuando las prácticas se realizaron en el régimen de formación profesional intensiva), así como ex alumnos de enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas deportivas del sistema educativo.

I-D) La ministra de Igualdad, Ana Redondo; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría

Además, se beneficiarán los graduados universitarios que, a través de estudios oficiales de doctorado, participaron antes del 4 de febrero de 2006 (fecha de entrada en vigor del Estatuto de Personal Investigador en Formación) en programas de formación de carácter investigador, tanto en España como en el extranjero.

Para poder firmar este convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad Social, los solicitantes deben cumplir con dos requisitos. En primer lugar, aquellos que deseen pagar las cotizaciones de antiguas prácticas no remuneradas deben haberlas realizado antes del 1 de enero de 2024 y, en el caso de las prácticas remuneradas, antes del 1 de noviembre de 2011. Y, en segundo lugar, deben acreditar el periodo de duración de los programas de formación en los que participaron, lo que les permitirá sumar las cotizaciones de dichos periodos hasta un máximo de cinco años.

Si se cumplen ambas condiciones, estos ex alumnos serán equiparados a trabajadores por cuenta ajena a efectos de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, contándoles la recuperada cotización para sus futuras pensiones de jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes.

La base de cotización por el convenio especial estará constituida por la base mínima de cotización por contingencias comunes correspondiente al grupo 7 de cotización del Régimen General de la Seguridad Social vigente en el año 2024, a la que se aplicará un coeficiente reductor del 0,77 por ciento. Una vez calculado por la TGSS el importe total de la cotización a ingresar por este convenio especial, su abono se podrá realizar mediante un pago único o mediante un pago fraccionado "en un número máximo de mensualidades igual al de aquellas por las que se formalice el convenio".

Esta medida, en palabras de la ministra Elma Saiz, “representa la mejor definición del Gobierno de justicia social”, asegurando que amplían “los derechos de los más jóvenes, de personas que se están incorporando ahora al mercado laboral”, pero que también reparan “los desequilibrios” y abren la ventana “a aquellos que no tuvieron esa opción en el pasado”.