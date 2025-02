Montero ignora a Yolanda Díaz y hará tributar a los perceptores del SMI en el IRPF

La batalla por la exención o no de la tributación en el IRPF de los perceptores del salario mínimo la ha ganado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha impuesto su criterio sobre las exigencias de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y por primera vez tributará en la declaración de la renta. La retención fiscal que se derivará de esta decisión recortará más de un 40% los ingresos de los trabajadores afectados.

Fuentes de Hacienda consultadas por LA RAZÓN han señalado que, a pesar de que no se realizará el ajuste, la mayoría de los trabajadores que cobren el SMI "seguirán sin sufrir retenciones de IRPF después de las rebajas de este impuesto implementadas en los últimos años". Además, han justificado su decisión en que "no se incluye ninguna modificación en IRPF en la medida de que ya se aprobó la mayor rebaja para rentas bajas y medianas y que la mayoría de trabajadores que cobran el SMI seguirán sin tributar".

Según sus cuentas, el 80% quedaría fuera de tributación. Por tanto, aseguran que, con este incremento, la mayor parte de trabajadores que ganan el SMI seguirán sin sufrir retenciones por el IRPF y "solo una minoría puede sufrir una retención mucho menor de lo que pagaría con el IRPF vigente con el Partido Popular". En este sentido aseguran que un contribuyente con pareja y que tiene un hijo menor de tres años no sufriría ninguna retención, mientras que un contribuyente con pareja y con un hijo mayor de tres años ya sí tendría retención, de 99 euros al año. Por tanto, sí que tendría que pagar tributación, lo mismo que los trabajadores que no tengan esta composición familiar, sobre todo los solteros o los casados sin hijos.

Otras fuentes del Gobierno han aclarado que la decisión de que el SMI deje de estar exento de tributación debe ir en una norma específica del Ministerio de Hacienda y no forma parte del real decreto que lo regula. Hacienda recuerda que el salario mínimo tributa en el IRPF en países como Alemania, Francia, Países Bajos o Polonia. Además, destaca que los informes de la OCDE reflejan que, en España, las rentas bajas y medias soportan un IRPF inferior a la media europea. "Lo importante es que el salario mínimo se sitúe en el 60% del salario medio".

Estas explicaciones no han convencido al líder del PP, Alberto Núñez Feijöo, que ha denunciado que hacer tributar al tramo hasta el SMI implica que de la subida de 700 euros en términos anuales, el Estado recauda 346,19 euros, que supone el 49,45%. Feijóo ha acusado a Pedro Sánchez de "hacer caja" a costa de quienes cobran el SMI y le exige que rectifique y ajuste el IRPF. "Que dejen de alargar esta agonía a los más vulnerables y vuelvan a rectificar", exigió el presidente del Partido Popular, quien ha acusado al Gobierno de convertirse en el "principal ganador" de la subida del salario mínimo. Feijóo ha recordado que ya el año pasado, cuando el Gobierno también subió el SMI, Hacienda dudó sobre si eximir de tributación a este salario, pero finalmente cedió ante las presiones del PP y también Sumar, socio minoritario del Gobierno de coalición.

La decisión de Montero de no elevar el mínimo exento hasta el límite del SMI -algo inédito hasta ahora- abre una nueva batalla interna en el seno del Gobierno de coalición y una guerra abierta entre las dos vicepresidentas, Montero y Díaz, y alienta otro fuego que se une al que ya provocó el enfrentamiento entre la también líder de Sumar y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a cuenta de la reducción del jornada. Una cuestión que aún no está cerrada al insistir el titular de Economía en que hay que acompañar a las empresas en la transición de esta medidas, algo a lo que se niega Díaz. Ahora el choque es con Montero, que en los últimos días le pedía públicamente a la titular de Trabajo que haga "pedagogía fiscal" porque "todo no se resuelve con una bajada de impuestos".

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el incremento del salario mínimo interprofesional hasta los 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas, con efecto retroactivo desde el 1 de enero, una "subida muy importante" que ayuda a reducir la desigualdad en el país. Así lo ha indicado Díaz en la rueda de prensa posterior, en la que ha apuntado que esta medida demuestra que el diálogo social "goza de muy buena salud en nuestro país", pese a que ha vuelto a dejar fuera del acuerdo a las patronales de los empresarios, CEOE y Cepyme. La subida, pactada solo con los sindicatos, supone un aumento de 50 euros mensuales o del 4,4% y afectará a 2,3 millones de trabajadores.