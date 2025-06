OHLA, reconocida por su compromiso con la transparencia y la protección a los accionistas minoritarios

OHLA ha sido distinguida con el galardón “Award for the Company with the Highest Standards of Transparent and Equitable Treatment of Minority Shareholders”, concedido por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) en el marco de la Conferencia Anual de Inversores de Better Finance, una de las principales federaciones europeas de inversores y usuarios de servicios financieros.

El premio reconoce el firme compromiso de OHLA con la transparencia, la equidad y las buenas prácticas de gobierno corporativo, especialmente en lo que se refiere a la protección de los intereses de los accionistas minoritarios. La compañía ha demostrado una dedicación constante a garantizar la aplicación de principios de gobernanza que promueven la protección del inversor, independientemente del tamaño de la participación accionarial.

La entrega oficial del galardón se ha celebrado este 12 de junio durante la cena de gala de la Conferencia Anual de Inversores de Better Finance. Este evento ha reunido a representantes de destacadas compañías cotizadas, instituciones europeas, expertos legales, académicos y asociaciones de inversores de toda Europa. El galardón fue recogido por Gonzalo Targhetta, director general de Recursos Corporativos de OHLA.

El galardón resalta “la trayectoria de OHLA en materia de transparencia y compromiso con los accionistas minoritarios la hace merecedora de este reconocimiento. Su ejemplo contribuye a fortalecer la confianza en los mercados y a fomentar un modelo empresarial más inclusivo y responsable.”

Desde OHLA, la compañía valora profundamente esta distinción, que refuerza su estrategia centrada en la sostenibilidad, la ética empresarial y la creación de valor para todos sus grupos de interés. Asimismo, agradece a AEMEC y Better Finance esta iniciativa, que impulsa estándares más exigentes de gobernanza en el ámbito corporativo europeo.