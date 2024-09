Parla, Algeciras, Navalcarnero o Totana necesitarían varios vsiglos para salir de su quiebra financiera

Más de 400 años para llegar a una situación económica sostenible y en equilibrio. Ese es el tiempo que necesitarían los ayuntamientos españoles en peor situación financiera para conseguir que sus cuentas no estuvieran en números rojos y en situación de quiebra técnica. Tres son los municipios que encabezan esta lista negra municipal: la madrileña Parla, la gaditana Jerez de la Frontera (Cádiz) y Jaén, las tres corporaciones locales en un nivel "crítico" a nivel económico, en el que no se ve posible el retorno a una situación sostenible ni en cuatro siglos. Así lo determina la actualización del Observatorio de Corporaciones Locales de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que sitúa a Parla como el municipio de más de 20.000 habitantes con mayor deuda de España, con un 633% de pasivo financiero sobre su PIB. El Observatorio indica que necesitaría 417 años para que volviera a una situación financiera sostenible entre ingresos y gastos, al ser "incapaz de generar saldos positivos en el medio plazo".

En el caso de Los Barrios, su deuda se eleva incluso por encima de la de Parla, un 708% sobre su PIB, y con la misma incapacidad de cubrir sus gastos con los ingresos. En el caso de la capital jienense, la AIReF apunta que su consistorio necesitaría 157 años para alcanzar su estabilidad presupuestaria. Sin embargo, su corporación ha aprobado un aumento del gasto computable del 16% este año, pese a que llevan ocho años sin cuentas oficiales aprobadas.

Aunque hay otros ayuntamientos que no se encuentran en el nivel crítico, sí necesitarían varios siglos para equilibrar sus cuentas. es el caso de Totana (Murcia), que necesitaría 284 años, o Navalcarnero, cuya sostenibilidad no se lograría en 559 años o Algeciras, en 720 años. Jerez de la Frontera, Barbate o Gandía, entre otros, se encuentran en riesgo "muy alto", con un posible retorno de su situación económica en un periodo de hasta100 años. La AIReF se une a otros organismos económicos públicos y privados que confirman que los municipios citados no saldrán de la quiebra pese a las ayudas del Gobierno.

El supervisor fiscal también sitúa a otras entidades locales en un riesgo moderado, con un posible retorno en un período entre 10 y 20 años. En esta situación están Los Palacios, Ayamonte o Gandía. Otras en riesgo bajo, con un eventual retorno a una situación financiera saneada igual o menor de 10 años, y las que más se encuentran en estabilidad financiera.

En su actualización, la AIReF identifica cinco grandes grupos según su situación económica y su posible recuperación en los próximos años, con varios niveles de riesgo -desde crítico a nulo- de cada una de las entidades locales de más de 20.000 habitantes, así como ha determinado la capacidad para volver a una situación sostenible de las que tienen mayores problemas. Esta actualización analiza diversos indicadores como la deuda financiera sobre los ingresos corrientes, el periodo medio de pago a proveedores, el remanente de tesorería sobre ingresos corrientes, el tiempo de retorno a un nivel de deuda financiera sostenible y el saldo no financiero sobre ingresos corrientes.