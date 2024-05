Permiso por crianza de 200 euros al mes: la nueva ayuda que Díaz quiere incluir en los Presupuestos de 2025

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que espera comenzar a negociar los Presupuestos Generales del Estado para 2025 este verano y que planteará incluir un permiso por crianza de 200 euros mensuales. Esta era una de las propuestas que Sumar incluía en su programa electoral. El partido liderado por Díaz proponía unificar las actuales prestaciones por hijo a cargo, el complemento por ayuda a la infancia del IMV y la deducción por maternidad en una nueva prestación universal por cada hijo menor de 18 años que sería de 200 euros al mes.

En una entrevista en RNE este martes, Díaz ha explicado que planteará el próximo mes de junio a su socio de Gobierno incluir en las cuentas para el próximo ejercicio este permiso. También quiere incluir en los presupuestos la ampliación del permiso de nacimiento de 16 a 20 semanas, así como retribuir cuatro de las ocho semanas anuales del permiso de crianza que aprobó el año pasado el Gobierno para familias con hijos de hasta 8 años.

El Ejecutivo anunció a finales de 2023 que implementaría estas dos medidas en 2024. No obstante, con la convocatoria de elecciones catalanas, el Gobierno de coalición renunció a las Presupuestos de 2024 y ya trabaja en los del año que viene, que previsiblemente sí incluirán estas mejoras en las prestaciones vinculadas a la crianza. En este sentido, Díaz ha reprochado al PSOE que "dejara caer" los presupuestos para 2024 porque "es la primera vez que alguien renuncia ex ante" y porque contaba con un techo de gasto de más de 16.000 millones de euros que podrían haberse dedicado a políticas públicas.

Respecto a la ausencia de la patronal en el acuerdo para reformar el sistema de protección asistencial por desempleo, que suscribió Trabajo con los sindicatos la semana pasada, la ministra de Trabajo ha dicho que "España no sabe por qué no ha firmado".

Fruto de esa negociación en la que la patronal "no se levantó de la mesa" se han incorporado mejoras en la reforma, como el subsidio para mujeres víctimas de violencia machista o la posibilidad de compatibilizar un empleo con la percepción de la prestación por desempleo, ha citado. "No sé por qué no ha suscrito el acuerdo. Entiendo que son razones políticas de fondo", ha dicho. La patronal, por su parte, reprochó a la titular de Trabajo que la reforma del subsidio ha sido más un proceso de consultas por parte del Gobierno que una negociación. En el siguiente enlace puede consultar todas las claves de la reforma.