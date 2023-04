Del Pino, en la junta de Ferrovial: "España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello"

El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, ha vuelto a hacer hincapié hoy en los argumentos que Ferrovial ha esgrimido desde que anunció su traslado de sede a los Países Bajos para defenderla durante la junta general de accionistas en la que la empresa decidirá sobre este movimiento. Minutos antes de votar la propuesta de reorganización societaria mediante fusión transfronteriza inversa de Ferrovial y Ferrovial International que facilitará el traslado, Del Pino ha asegurado que obedece a unos objetivos económicos completamente válidos y no fiscales y que no implicará su abandono de España. Del Pino ha explicado que su marcha a Países Bajos forma parte del desarrollo natural de la compañía y es clave para potenciar su crecimiento, facilitar el acceso a los mercados de capitales y mejorar su competitividad. El presidente de Ferrovial ha destacado a este respecto que el salto a la bolsa de Estados Unidos que pretende dar desde los Países Bajos está más que justificado para que la acción aumente su liquidez y su atractivo para inversores internacionales. El presidente de Ferrovial ha destacado que América del Norte representa más del 75% del valor de la empresa, además de hacer hincapié en los principales activos que la compañía tiene en este país, algo en lo que también ha incidido el consejero delegado de la firma, Ignacio Madridejos, en su intervención. De hecho, de los 856 millones invertidos en 2022, el 64% se destinaron a EE UU, concentrando los proyectos más significativos, ha destacado Del Pino.

Respecto al hecho de decantarse por la vía neerlandesa para cotizar en Wall Street, Del Pino ha asegurado que está "contrastada por numerosas compañías europeas para cotizar en Estados Unidos en un breve plazo de tiempo" mientras que "no es fácil ni inmediato establecer la cotización en España y tanto el proceso como el plazo de ejecución son inciertos".

Del Pino ha añadido también que Ferrovial no traslada su sede por motivos fiscales, ya que, según ha recordado, es neutra para la compañía a estos efectos. "Los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán muy similares a los que está pagando antes de realizarla". El matiz fiscal no es menor porque, como le ha advertido el Gobierno a Ferrovial, si la Agencia Tributaria no encuentra razones económicas que justifiquen este movimiento corporativo, podría perder ciertas ventajas fiscales derivadas de las fusiones transfronterizas, por lo que la factura que tendría que pagar Ferrovial por mover su sede podría dispararse. Sobre este punto, Del Pino ha dicho que como muestra la jurisprudencia tanto de los tribunales españoles como los comunitarios, el hecho de que Ferrovial no busque una ventaja fiscal "permite que podamos acogernos al régimen de neutralidad fiscal de fusiones".

Del Pino ha asegurado que la reorganización se enmarca "en la libertad de establecimiento que nutre la esencia misma de la Unión Europea". No obstante, y para los que reprochan, el Gobierno el primero; que el movimiento delata a la compañía como poco comprometida con España, el presidente de Ferrovial ha añadido que "España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello". "Ferrovial no se va de España. Mantendrán la actividad, el empleo, los proyectos, el plan de inversiones, la contribución fiscal y la cotización en las bolsas españolas", ha añadido. Además, ha puesto en valor el efecto arrastre de los proyectos internacionales de Ferrovial sobre las empresas españolas, y el empleo y la riqueza que ello genera en España. Se ha referido a los 1.000 proveedores, a los que ha encargado 500 millones, y de los que algunos de ellos han establecido una base en EE UU gracias a proyectos de Ferrovial. De hecho, ha señalado que es "la mejor contribución" que Ferrovial puede hacer donde está presente.

El presidente de Ferrovial ha expresado su confianza en que, si la fusión sale adelante y la sede se traslada a los Países Bajos, se respete la soberanía de su junta de accionistas "dada la confianza que tenemos en la seguridad jurídica española y europea".