Presentado oficialmente el "plan Escrivá": "Si hay alguien cualificado para hacer una reforma en el Banco de España, soy yo"

La nueva estructura del Banco de España, bajo el férreo mando de su gobernador, José Luis Escrivá, que ha hecho suyo un "plan Escrivá" que ya es una realidad tras la puesta de largo que ha tenido hoy ante la Prensa y los propios trabajadores. Ha sido el propio gobernador el que ha querido explicarles personalmente lo aprobado por el Consejo de Gobierno en el nuevo plan estratégico para 2030, una reestructuración organizativa que incorpora un "modelo matricial" en el que, junto a las "dependencias jerárquicas tradicionales", se añaden "dependencias funcionales articuladas" a través de personas "que fomentarán la interrelación y permitirán explotar al máximo las sinergias internas", ha explicado el propio gobernador, que ha defendido la reforma de la primera institución bancaria del país con una frase palmaria: "Llevo 40 años dirigiendo equipos de economistas y si hay alguien cualificado para hacer una reforma en el Banco de España, soy yo".

Presentado inicialmente por Mayte Ledo, directora general de Estrategia del supervisor, este nuevo plan pretende alcanzar cuatro objetivos fundamentales (Transformación Cultural y Organizativa, Tecnología, Talento y Transparencia) en 14 iniciativas -para los que se ha contado "con toda la plantilla y se han recogido la mayoría de sus iniciativas"-, para la transformación interna del banco, "orientada a generar el mayor valor posible para la sociedad, abrir el banco a todos los ciudadanos", explicó Ledo. Además, como parte del nuevo plan, se impulsará la movilidad, favoreciendo la interrelación y coordinación entre diversas áreas y la ampliación de los conocimientos y la experiencia de los trabajadores. "Queremos que todos los trabajadores estén ilusionados y dedicados a su trabajo".

Este plan, cuyo marco general ya fue aprobado por el máximo órgano rector en diciembre de 2024 tras dos meses de estudio, se marca la meta de tener "más flexibilidad, agilidad, transversalidad y eficiencia" en el desempeño de sus funciones, incidió Ledo, que confirmó que su diseño ha venido acompañado de un "gran ejercicio de planificación a medio plazo", realizado por todas las direcciones generales de la institución, en la que se han identificado potenciales sinergias entre algunas áreas, que permitirían mejorar las capacidades del Banco de España, mediante un trabajo más transversal.

Con los cambios estructurales han llegado también relevos en puestos de dirección. Tras la salida del anterior director general de Economía, Ángel Gavilán, por sus discrepancias personales y profesionales con el gobernador, Escrivá ha aprovechado para "trocear" esta Dirección General y reducir sus departamentos a la mitad, de cuatro a dos. Hasta ahora se dividía en Análisis Estructural y Estudios Microeconómicos; Análisis Macrofinanciero y Política Monetaria; Análisis de la Situación Económica; y Economía Internacional y Área del Euro, pero Escrivá cambiar su estructura y dejarlas en dos: Análisis de la Economía Española, dirigido por Enrique Moral; y Política Monetaria y Economía Internacional, dirigido por Javier Pérez. El objetivo es impulsar la movilidad "favoreciendo la interrelación y coordinación entre diversas áreas y la ampliación de los conocimientos y la experiencia de los trabajadores", explicó Ledo.

El propio Escrivá ha explicado que su intención "es potenciar más esta Dirección General, en la que yo mismo me he formado como economista. Pero hasta ahora sus responsabilidades se solapaban con las de otros departamentos, como el del Estabilidad Financiera. Pasaba lo mismo con Mercados y Operaciones, y eso es lo que hemos reorganizado, para que tengan una relación matricial, para que Economía aproveche todos los recursos que hasta ahora no aprovechaba".

También ha recordado que en la nueva planificación para el medio plazo, se ha aprobado un aumento de la plantilla de la Dirección de Economía de 35 personas, "siendo Economía una de las direcciones generales con mayor crecimiento proyectado del banco", incidió Escrivá. Se va a crear una División de Tendencias Globales e Instituciones, dependiente directamente de Economía, cuyo objetivo será "anticipar y comprender los grandes vectores de cambio a largo plazo que configuran el entorno económico", como son la evolución de las instituciones económicas y sociales, la transición energética, la transformación digital, o las dinámicas demográficas.

Desde el propio Banco de España señalan que la nueva estructura refuerza su "capacidad analítica" y su "alineación con los retos estratégicos" del propio supervisor. "Se trata de concentrar en departamentos con mayores capacidades". El objetivo es conseguir que haya "mayor flexibilidad y movilidad de las personas para abordar distintos análisis y hacer frente a las distintas necesidades".

En cuanto al baile de puesto directivos, hasta el momento ha habido un intercambio de responsabilidades entre Galo Nuño, hasta ahora director general adjunto de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución, y Carlos Thomas, director general adjunto de Economía, que se hará efectivo a partir del próximo 13 de junio. Nuño pasará a ser ese día el director general adjunto de Economía, y Thomas, el de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución. Los puestos de subdirector de los dos departamentos de Economía están todavía vacantes.

También queda pendiente conocer el nombre de la persona que dirigirá la Dirección de Economía tras la salida de Gavilán. El regulador ha abierto el proceso de elección de candidatos bajo el formato de "expresión de interés", que utilizará por segunda vez desde que accedió al cargo. Esta fórmula permite que cualquier profesional que cumpla el perfil requerido pueda presentar su candidatura, en un plazo que estará abierto hasta el viernes 13 de junio. Pero la objetividad del proceso ha sido puesta en entredicho por numerosos profesionales que trabajan dentro de la institución, que han asegurado a este periódico que, "en el fondo, es un proceso dirigido, en el que se filtra a los candidatos y en el que tiene la última palabra es el propio gobernador".