Sin Presupuestos y con sorpresa

«No es para tanto». Asisto con sorpresa, primero; con incredulidad, después, y con indignación, por último, a las declaraciones diversas hechas desde el Gobierno y de su entorno mediático para rebajar la gravedad y la importancia de que no haya un proyecto de Presupuestos para el año que viene presentado en tiempo y forma. «¡Se prorrogan los actuales y ya está!», dicen y argumentan. Pero, vamos a ver, se trata de un instrumento por el que, de entrada, me meten la mano en el bolsillo friéndome a impuestos, mientras que, de salida, se establece cómo se va a gastar ese dinero que previamente me han birlado y, aún así, manifiestan que ¡eso no tiene importancia!

Y digo yo: si lo anterior no es importante, ¡ya me contarán lo que lo es, entonces! Eso por no hablar de la obligación constitucional de presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año siguiente antes del 30 de septiembre. ¡Que lo dice claramente la Constitución! Y, si la Constitución está de adorno, pues que se derogue y ya está. Y eso por no acudir a los diversos tratados y estudios, no solo en España, sino en todas las democracias occidentales, en los que se dice claramente que la elaboración de las Cuentas es una tarea fundamental del Gobierno de turno. Insisto, no salgo de mi sorpresa.

Estamos a menos a cuatro días de que se incumpla esta obligación que tienen el marido de Begoña y la ministra de Hacienda «Marisú» Montero y todo apunta a que otro año más no habrá proyecto de Presupuestos en tiempo y forma. Esta es la primera parte del problema porque luego viene la segunda derivada, que es el grado de cumplimiento de las cuentas públicas, una vez que se han aprobado y hay que ejecutarlas. Es sabido por todos los que andan en ese lío que luego se incumplen una y otra vez, que termina sobrando dinero, porque no se ejecuta, que se cambian fondos de unas partidas presupuestarias a otras y más desmanes. Pero todo eso no es excusa para que no se presente el proyecto de Presupuestos Generales en tiempo y forma, como intentan justificar algunos. ¡Si no hay Cuentas que caiga el Gobierno, por la cuenta que nos trae a casi todos!