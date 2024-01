El principio de solidaridad y las deudas pendientes del Estado

«Oye, ‘‘chiqui’’, haz el favor de mandarme la balanza fiscal, para saber lo que aporto en impuestos y lo que recibo del Estado por las distintas vías». Está sería la petición que cada uno de los contribuyentes podríamos hacer a María Jesús Montero, la «vice más vice», a la vez que ministra de Hacienda. Una vez conocido el resultado, suponiendo que fuese posible, si resultase que aportamos más de lo recibido, habría que seguir la argumentación de los independentistas catalanes para que se corrigiese la situación y, a la vez, se nos devolviese el exceso de aportación. Vamos, que, si el Estado tiene una deuda con una parte de los contribuyentes, pues que la pague. Eso enfocando el asunto desde la microeconomía. Saltaría así por lo aires el principio de solidaridad que se aplica en los países más desarrollados de que el que más tiene, y el que más gana, pues paga más.

Si miramos a los grandes números y a las cuentas de la UE , me imagino que todos los Estados miembros que meten en las arcas comunitarias más dinero del que luego reciben de estas últimas por las distintas vías de retorno –PAC, Fondos Estructurales y de Cohesión...– también argumentarían que quieren que sus cuentas se equilibren e insistirían en que no están por la labor de ayudar a los países más desfavorecidos. Aplicando esta misma tesis, España –incluida Cataluña– no hubiese recibido la cantidad de «pasta» que ha llegado aquí desde que entramos en la entonces Comunidad Económica Europea. Sirva todo lo anterior para poner de manifiesto que, si salta por los aires el principio de solidaridad entre comunidades autónomas, en el caso de España, por las mismas razones podría saltar por los aires entre las personas a efectos de la política fiscal y entre los Estados de la UE dentro de la política comunitaria. Viene todo lo anterior a cuenta del melón que abrieron en su momento los independentistas y por la denuncia que han hecho ayer desde Emiliano García Page (Castilla la Mancha) a Juanma Moreno (Andalucía), Mazón (Comunidad Valenciana) y López Miras (Murcia), que dicen que sus regiones están «infrafinanciadas». ¿Se acometerá una reforma del sistema de financiación autonómica? Si es así, y tal y como están los «equilibrios de poder» ahora mismo, Cataluña lleva todas las de ganar.