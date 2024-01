El Gobierno pedirá “generosidad” a la UE para no perder parte de los 10.000 millones ligados a la reforma del subsidio por desempleo

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este jueves que el Gobierno hablará con Bruselas para que la parte de los fondos europeos ligados a la reforma del subsidio por desempleo "pueda demorarse un poco" tras la no convalidación de esta reforma en el Congreso. "Tendremos que hablar con Bruselas para que la parte que estaba vinculada de esos 10.000 millones a este subsidio, podamos demorarla un poco, a ver si es posible que tengamos esa generosidad por parte de Bruselas", ha dicho Montero en declaraciones a La Sexta.

La ministra de Hacienda ha afirmado "no entender" el rechazo de Podemos al decreto del subsidio por desempleo y ha señalado que, "cuando se pierde dinero para España y cuando se le quitan derechos a los desempleados, no hay nada que pueda consolar más allá de que cada uno sabe cómo se tiene que manejar en términos políticos". "Me da pena, porque he convivido en el marco del Gobierno con esa formación política, o con integrantes de esa formación política, y no lo entiendo porque creo que hay cuestiones que están por encima de los intereses partidistas o de los debates y las discusiones internas que tengan en los espacios, en este caso en el espacio que está a la izquierda del PSOE", ha indicado Montero.

La vicepresidenta primera ha asegurado además que entiende "el pesar" de la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz , por no haber podido aprobar esta reforma, "que se ha trabajado durante muchas horas y también en el interior del propio Gobierno". "Ojalá seamos capaces de reestructurar esta cuestión para que, a través de un proyecto de ley o de otra fórmula, pueda llegar al Congreso de los Diputados y se pueda aprobar lo antes posible", ha añadido Montero, que ha lamentado que haya comportamientos "no de racionalidad política".

La vicepresidenta primera ha negado que la reforma, ya decaída, contemplara recortes, tal y como denunciaba Podemos y que fue la razón de su voto negativo al decreto. "Para nada era un recorte. Otra cosa es que sean titulares que a Podemos le gusten o le interesen poner en valor y cualquiera que tenga honestidad intelectual y se acerque a estos datos sabe que en ningún caso suponía ningún recorte, pero lamento que definitivamente por su voto decayeran los subsidios porque las personas desempleadas son una prioridad", ha comentado Montero.

La ministra de Hacienda ha insistido en que el Gobierno "volverá a intentar" aprobar esta reforma cuanto antes. "Lo que le quiero decir a Yolanda Díaz y al resto de los miembros del Gobierno es que, aunque esta tarea es compleja, lo volveremos a intentar y que llevaremos el texto que recabe el mayor tipo de apoyo", ha asegurado.